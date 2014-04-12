Адвокаты потребовали снять с Кадырбаева все обвинения
Фото с сайта www.ridus.ru
Адвокаты студента из Казахстана Диаса Кадырбаева требуют снять с него обвинения в препятствовании расследованию бостонского теракта, передает ИА "Новости-Казахстан".
Соответствующее ходатайство они подали в пятницу в федеральный суд Бостона, где будет слушаться это дело.
Адвокаты Кадырбаева называют выдвинутые против их клиента обвинения расплывчатыми и утверждают, что прокуроры не уточняют, каким конкретно образом он нарушил закон.
"В обвинительном заключении не говорится о том, что Кадырбаев понимал, что его действия могут помешать отправлению правосудия, и осознанно нарушил закон", - указывается в ходатайстве. На этом основании защитники требуют снять с юноши обвинения.
Адвокаты также просят судью - в случае, если дело против Кадырбаева не будет закрыто - запретить использовать на процессе слово "терроризм", поскольку оно может негативно настроить против их клиента присяжных.
Если Кадырбаев будет признан виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы. Столько же лет может провести за решеткой и Тажаяков, которому предъявлены такие же обвинения. Третий друг Царнаева, американец Робел Филлипос, обвиняется в даче ложных показаний следователям ФБР. Ему грозит до 16 лет тюрьмы. Все трое юношей свою вину отрицают. В пятницу адвокаты Филлипоса также направили в суд ходатайство с просьбой снять с него обвинения.
Все трое обвиняемых познакомились с Царнаевым в Массачусетском университете в Дартмуте близ Бостона, где они вместе учились. Власти считают, что студенты не знали о планировавшемся теракте и не принимали участие в его подготовке.
По данным следствия, через три дня после взрывов Кадырбаев вместе еще с одним казахстанским студентом, Азаматом Тажаяковым, избавились от рюкзака с пиротехникой и ноутбука, принадлежавших обвиняемому в совершении теракта Джохару Царнаеву.
Предполагается, что они сделали это, увидев в новостях фотографию Царнаева и придя к выводу, что он причастен к взрывам в Бостоне. Рюкзак впоследствии был обнаружен на мусорной свалке.
Начало суда по этому делу назначено на июнь этого года. Кадырбаев и Тажаяков находятся под стражей, Филлипос был отпущен на свободу под залог в 100 тысяч долларов.
15 апреля 2013 года в центре Бостона, недалеко от финишной черты марафона, с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 260 получили ранения. Американские власти уверены, что организаторами и исполнителями этих взрывов были братья Царнаевы - 26-летний Тамерлан и Джохар, которому прошлым летом исполнилось 20 лет.
Через несколько дней после теракта Тамерлан был убит в перестрелке с полицией, Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован. Он не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему 30 пунктов обвинения. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до смертной казни или пожизненного заключения.
Начало суда над предполагаемым террористом, который сейчас содержится в тюрьме недалеко от Бостона, назначено на ноябрь текущего года.
