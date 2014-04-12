Фото с сайта www.nalog-briz.ru Фото с сайта www.nalog-briz.ru Колыбелью космонавтики стал Казахстан, передает ИА «NewTimes.kz». 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником Днём космонавтики. С тех пор в космосе побывали свыше пятисот человек. Первым космонавтом-казахстанцем, стал дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов, родившийся 8 декабря 1927 года в Петропавловске. Свой первый полет он совершил в качестве командира корабля «Союз-4» 14-17 января 1969 года. По данным казахстанского исследователя космонавтики Вячеслава Штырова, полеты в космос совершили также казахстанцы Виктор Пацаев (уроженец Актюбинска, 1971 год, первый космонавт в мире, работавшим за пределами земной атмосферы погиб при приземлении), Юрий Лончаков (Балхаш), Александр Викторенко (СКО), Владимир Джанибеков (ЮКО). Первым казахом, побывавшем в космосе, стал уроженец Карагандинской области Тохтар Аубакиров. 2 октября 1991 года Аубакиров стартовал в космос вместе с Александром Волковым и австрийским космонавтом Францем Фибёком в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз ТМ-13». В течение недели работал на борту орбитального комплекса «Мир». Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 13 минут. 10 октября 1991 года возвратился на Землю вместе с Анатолием Арцебарским и австрийским космонавтом Францем Фибёком на борту космического корабля «Союз ТМ-12». Первым космонавтом в истории независимого Казахстана стал уроженец Алматинской области Талгат Мусабаев, трижды побывавший на орбите Земли. Общая продолжительность пребывания Мусабаева в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. В настоящее время Т.Мусабаев возглавляет национальное космическое агентство Казахстана. Еще двое казахов — Айдын Айымбетов и Мухтар Аймаханов — прошли подготовку в российском космическом центре, однако в космосе еще не побывали.