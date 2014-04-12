Мораторий - это хорошо, уверены представители малого и среднего бизнеса. Мораторий не должен восприниматься как щит от госорганов и руководство к нечестной работе, парируют чиновники. Так,на конкретных примерах рассказал, какие нарушения чаще всего регистрировались в регионе в бытность плановых проверок. Так что, никто не застрахован от более грубых нарушений в период моратория, считает он. - Необходимо, чтобы они подошли ответственно. Чтобы не было пищевых отравлений. Чтобы они обеспечили санитарные правила и нормы. Мы, со своей стороны, работу не будем прекращать. Мы будем проводить санитарно-просветительскую работу, кустовые семинары-совещания. Мы будем с каждым предпринимателем персонально работать. Я считаю, что объявление моратория - это поддержка бизнеса. Но она не должна нанести ущерб здоровью населения, - сказал Темирбек МУСАГАЛИЕВ. Вопросов в ходе встречи прозвучало достаточно. Ответ практически у всех одинаковый, ни один из госорганов не вправе запрашивать коммерческую информацию или проверять бизнес в какой либо форме. Подобные встречи договорились проводить и дальше. Сами предприниматели заверили, что давно пора становиться самостоятельными, не строя свою работу на страхе проверок.