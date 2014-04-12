Он сообщил им, что сотрудники акимата города Уральск решили оказать погорельцам помощь. Пострадавшим от пожарасотрудники акимата перечислили однодневную зарплату. А.КАЙСАГАЛИЕВ заверил жильцов, что решение их жилищной проблемы горакимат держит на контроле. Напомним, двухмесячник «Время благородных дел» стартовал 29 марта по инициативе акимата города и продолжится до конца мая. В рамках двухмесячника будет оказана помощь ветеранам, людям с ограниченными возможностями, проведены благотворительные мероприятия, санитарная очистка с привлечением населения. Акимат города Уральск призывает жителей областного центра активно участвовать в двухмесячнике.