По данным пресс-службы акима города, ремонт библиотеки начался в декабре прошлого года. Средства на реконструкцию были выделены по линии «Дорожной карты занятости-2020», а также из местного бюджета. - В ходе ремонта в нашем здании, построенном еще в 1976 году, полностью заменили кровлю, капитально отремонтировали подвальное помещение, где мы теперь разместим книгохранилище, - отметила. – В обновленной библиотеке будут функционировать библиографический отдел, зал периодики, читальный зал и другие отделы. Сейчас остались только отделочные работы, думаю, уже в мае мы сможем принять наших читателей. Фонд библиотеки составляет 150 тысяч книг. По словам Гулаим АКАШАЕВОЙ, количество их постоянных читателей превышает семь тысяч человек в месяц, а всего за тот же период библиотеку посещают порядка 50-60 тысяч уральцев. - На ремонт здания было выделено 127 млн тенге, их большая часть поступила по линии «Дорожной карты занятости-2020», - сообщил журналистам после осмотра аким города. – Следует отметить, что, поскольку объект ремонтировался по «Дорожной карте», к работам, помимо строителей подрядной организации, были привлечены более 30 человек с биржи труда, что позволяет снизить уровень безработицы. Что касается планов на этот год, то в 2014 году в Уральске будут отремонтированы семь социальных объектов: три школы, три детсада и центр внешкольной работы.