- Мы начинаем ямочный ремонт на центральных улицах города. Для этого сперва необходимо отделить повреждённый участок от неповреждённого покрытия. Вырубить необходимый квадрат ровно можно лишь посредством дорожной фрезы. Только при использовании этого инструмента стенки ямы останутся ровными и будут иметь равную глубину. Для начала мы засыпаем щебнем дефекты дорожного полотна, так как погода пока не позволяет засыпать асфальтную смесь. Ночью температура ниже нуля и асфальт пока не прогрет для дальнейшей работы. Планируем закончить центральные улицы до конца следующей недели, если погода будет благоприятствовать, - рассказал Рустем ЗАКАРИН. По словам ЗАКАРИНА, тендер на ямочный ремонт дорог выиграло ТОО «Айдана». На эти цели из городского бюджета выделено 100 млн. тенге.