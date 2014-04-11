Сегодня, 10 апреля, компания «Урал-Кров-Авто» пригласила журналистов уральских СМИ на тест-драйв, который состоялся на полигоне в районе села Мичурино.
Представителям СМИ предстояло проверить на мощность, маневренность и комфортность французские автомобили «Renault-Duster» - полный привод, автомат, такой же «Duster», но только механику, и «Renault-Sandero StepWay» - тоже автомат. Заместитель директора ТОО "Урал-Кров-Авто" Григорий БЕЛАШ сообщил, что по результатам прошлого года владельцами Renault Duster в Казахстане стали 2753 клиента. Автомобиль считается народным и своей популярностью обязан сочетанию отличных внедорожных характеристик и доступной цене. В общем, тестируем, правда, не будем загружать техническими характеристиками, просто расскажем, как нам понравилась езда на новых и хороших машинах. Cразу отметим, что большинство пришедших на тест журналистов - не профессиональные водители.
На машинах с надписью "Пробная поездка" мы ринулись в строну Плодоовощного, и уже у полигона спорили, кто поедет первым.
Первую поездку отвоевала менеджер портала "Мой ГОРОД" Юлия ШУЛЕПОВА. Она - постоянная участница тест-драйвов и вообще тихий любитель авто. Тихий, потому что у Юлии права есть, водить умеет, но машины нееееет. После этого драйва Юлия точно уже купит машину. Ну, мы надеемся.
Мы сделали миллион фотографий, поэтому, кто именно едет в этой машине, уже не помним. Но кто-то умеющий, явно. Вообще надо сказать, что тест-драйв прошел удачно - все живы, целы, и машины тоже, и это все благодаря нашим инструкторам Александру, Олегу и Юрию.
Фото на память, пока все трезвые. Это шутка, не подумайте ничего лишнего. Мы же все же ездим на машинах, а это большая ответственность. И это серьезно.
Дастер-автомат - это вещь! Удобная, маневренная, полный привод - все, что там должно передвигаться, подниматься, крутиться, все это делается без вашего ведома. Садись и езжай. И смотри вперед. И по сторонам. И просто получай удовольствие.
Припарковаться там, где нужно - это тоже надо уметь. хотя мы были в степи, все равно там же были люди.
Дастер - внутри тоже хорошо. Там прямо удобно, скажу я вам.
Ребята-инструкторы рассказывают и показывают внутренности авто. Мы там ничего не понимаем, поэтому смотрите сами)))
В "Сандеро" достаточно вместительный багажник. Если что вдруг, скажем, холодильник надо перевозить, можно сложить задние сиденья.
На такой холмик мы тоже поднимались, правда, не все репортеры рискнули сделать ЭТО.
Но кое-кто справился очень даже ничего. Главное ведь - не бояться!
Не подумайте, что это журики так припарковались ужасно. Это демонстрация для куража и драйва. В общем, тест-драйв был хорош. А вообще каждый потенциальный клиент "Урал-Кров-Авто" может подъехать в центр и лично сесть за руль и протестировать машину.
Так что, дерзайте. Только права не забудьте!