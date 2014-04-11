Иллюстративное фото с саййта http://goosha.ru Иллюстративное фото с саййта http://goosha.ru Минздрав приостановил применение «Актовегина», который мог стать причиной смерти 3 женщин в Актобе Приказ о приостановлении медицинского применения лекарственного средства «Актовегин» производства "Никомед Австрия ГмбХ" подписан 9 апреля исполняющим обязанности председателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК Русланом НУРМУХАНОВЫМ. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как следует из документа, поводом для ограничения послужило письмо департамента комитета по Актюбинской области, в котором говорится о побочном действии лекарственного средства. Также согласно приказу, образцы этого препарата, имеющиеся в Актюбинской области, должны быть направлены в национальный центр экспертизы лекарственных средств. На проведение экспертизы отводится 30 дней. Напомним, в Актобе после проведенной в городской поликлинике N3 процедуры введения с помощью капельницы лекарств, в том числе "Актовегина", скончались три женщины, еще одна госпитализирована.  