- Для проведения акции «Донор крови» выездная бригада областного центра крови прибыла в спасательный отряд, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - Более 20 человек личного состава сдали кровь, которая будет использоваться при лечении детей, больных лейкемией. На месте была организована регистратура и зона консультации со специалистом, который замерял давление, проверял анкету добровольца и задавал ряд обязательных вопросов. Многие из пришедших в пункт признались, что становятся донорами впервые. Отметим, что в эти дни спасатели отряда в связи с паводковым периодом работают в круглосуточном режиме.