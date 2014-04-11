zbpEP_Hz5zQСотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Актюбинской области сегодня массово пошли в доноры, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Для проведения акции «Донор крови» выездная бригада областного центра крови прибыла в спасательный отряд, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - Более 20 человек личного состава сдали кровь, которая будет использоваться при лечении детей, больных лейкемией. На месте была организована регистратура и зона консультации со специалистом, который замерял давление, проверял анкету добровольца и задавал ряд обязательных вопросов. Многие из пришедших в пункт признались, что становятся донорами впервые. Отметим, что в эти дни спасатели отряда в связи с паводковым периодом работают в круглосуточном режиме. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Актюбинской области  