В Атырауской области набирает обороты широкомасштабная акция «Бекире - 2014». В ходе оперативных мероприятий в ночь на 9 апреля сотрудники оперативной группы Урало-Каспийской межобластной инспекции рыбного хозяйства заметили подозрительную лодку. После остановки выяснилось, что ее владелец промышлял незаконным выловом рыбы. Лодка конфискована, изъято 317 килограммов рыбы частиковых пород и орудия лова. - С 1 апреля сотрудниками инспекции из незаконного оборота изъято более 1 тонны рыбы, в том числе около 10 килограммов рыбы осетровых пород. За незаконный вылов задержан 51 человек, - сообщил корреспонденту портала главный специалист Урало-Каспийской межобластной инспекции рыбного хозяйства