Иллюстративное фото с сайта http://www.kazan-day.ru Иллюстративное фото с сайта http://www.kazan-day.ru Вооруженный налет на магазин «Золотой улей», расположенный по улице Акимжанова, 60, устроила женщина в состоянии наркотического опьянения. Она вбежала в магазин с кухонным ножом и потребовала у продавщицы отдать ей бесплатно пачку сигарет. Получив отказ, стала махать оружием перед лицом продавщицы. Женщина испугалась и, громко крича, через запасной выход выбежала на улицу. Тем временем налетчица кинулась искать деньги под прилавком. В магазин вошел покупатель. У него, угрожая тем же ножом, налетчица стала требовать деньги. В это время в магазин зашла мать этого мужчины и кинулась ему на помощь. Вместе они связали налетчицу и передали в руки полиции. За разбой суд приговорил наркозависимую к 4 годам лишения свободы.