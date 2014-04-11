Фото предоставлено пресс службой акима ЗКО Фото предоставлено пресс службой акима ЗКО Во время встречи с западноказахстанскими фермерами власти Самарской области заявили, что в регионе острая нехватка баранины. Россияне готовы закрыть потребность за счет мяса из ЗКО. Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, 10 апреля делегация ЗКО во главе с заместителем акима области Арманом УТЕГУЛОВЫМ посетила Самарский регион. Чиновники от акимата, управлений сельского хозяйства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, представители национальной компаний «СПК «Орал», а также бизнесмены и крупные фермеры, занимающиеся реализацией мяса, встретились с губернатором региона, посетили областной «Губернский рынок» и производственные площади компании «Гарибальди» - крупного самарского экспортера готовой мясной продукции. В рабочей встрече приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия правительства Самарской области, заместитель акима ЗКО, курирующий вопросы сельского хозяйства и экологии, а также губернатор Самарской области. - Сегодня Западно-Казахстанская область экспортирует мясо в ряды регионов РФ. Наше мясо класса «Премиум» уже зарекомендовала себя на российских рынках. Кроме действующих производств, в регионе намечается реализация 5 инвестиционных проектов, общей стоимостью 6,9 млрд. тенге с вводом в эксплуатацию в 2014 - 2015 годы. К 2015 году мы ожидаем экспорт мяса 9400 тонн в год. По поручению акима области Нурлана НОГАЕВА в данном направлении в регионе проводится большая работа, и сейчас мы ищем рынки сбыта для своей продукции. Стоит отметить, что это будет выгодно для обеих сторон, и в первую очередь для потребителя: продажа мясной продукции будет вестись напрямую без посредников, соответственно, снижается и цена, - рассказал Арман УТЕГУЛОВ. Губернатору Самарской области Николаю МЕРКУШКИНУ сообщили, что производители ЗКО заинтересованы поставлять собственную продукцию на рынок Самарской области. В частности, речь идет о мясных и овощных консервах, мясной продукции. На встрече глава Самарской области предложил казахским производителям открывать собственные торговые павильоны на рынках области. - Дело в том, что большинство продукции реализуется через торговые сети, которые сотрудничают с крупными поставщиками. К сожалению, процент российского мяса там крайне невелик. Мы сейчас работаем над тем, чтобы ослабить диктат сетей. Так, в Самарской области будет создан агропромышленный парк, где будет аккумулироваться продукция местных производителей, а затем централизованно распространяться по торговым точкам, - заявил Николай МЕРКУШКИН. Арман УТЕГУЛОВ заметил, что в Казахстане также возможно создание льготных условий для присутствия самарских товаропроизводителей. Примеры такого сотрудничества уже есть. Николай МЕРКУШКИН поручил министру сельского хозяйства и продовольствия областного правительства Виктору АЛЬТЕРГОТУ изучить вопрос о возможности прямых поставок мяса из Западно-Казахстанской области. Также Арман УТЕГУЛОВ передал главе региона приглашение акима области Нурлана НОГАЕВА принять участие в крупном приграничном форуме, который состоится в Уральске в середине лета. В Самаре проживает порядка полутора миллиона человек. Самара многонациональная область, в составе населения преобладают русские, здесь также живут татары, украинцы, белорусы, мордва, чуваши, казахи, евреи и представители других национальностей. Продавцы областного рынка в один голос заявляют об увеличившимся в последние годы спросе населения на баранину и конину. - Я в торговле работаю 25 лет, из них больше 15 занимаюсь реализацией мяса. Раньше мы продавали только мясо говядины и свинины, а в последние годы возрос большой интерес к мясу конины и баранины, - говорит продавец «Губернского рынка» Роза АХМЕТОВА. Самара административно разделен на девять районов, и имеет 7 крупных рынков. Спрос на мясо конины и баранины представители местной власти отмечают на каждом из них. Это было заметно во время проведения совместных сельскохозяйственных ярмарок в Самаре, говорит Станислав МАКСИМОВ, заместитель руководителя департамента потребительского рынка городского округа Самара. - На центральном «Губернском рынке» представлена мясная продукция Самарской и Саратовской областей, к сожалению, нет мяса из Казахстана, сейчас на этом рынке у нас есть около 50 свободных мест для реализации мяса. Было бы замечательно, если бы ваше мясо реализовывалось у нас. Я знаю, что в Казахстане мясо намного дешевле, очень хорошее по вкусу. Ждем мяса из Казахстана, не вопрос, - сказал заместитель руководителя департамента потребительского рынка городского округа Самара Станислав МАКСИМОВ. - Сегодня Самарская область обеспечивает себя мясом только на 50 процентов, это только мясо говядины. У нас сегодня нет конины в промышленном производстве, а также большой дефицит баранины. И я думаю, что те объемы, которые сегодня есть у наших соседей, они дадут возможность полностью насытить рынок Самарской области, - говорит заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Самарской области Виктор АЛЬТЕРГОТ. Как известно, сегодня в Акжайыкском районе ЗКО реализуется инвистиционный проект по забою 1400 голов ягнят в сутки. Ягнятину будут выпускать уже в вакумной упаковке. ТОО «Батыс марка ламб» планирует экспортировать 50% прозводимой продукции. Специалисты сельского хозяйства ЗКО отмечают большой потенциал производсвта ТОО «Батыс марка ламб» в размещении на российских рынках. Строительство производственного цеха начато в ноябре 2013 года, срок ввода- декабрь 2014 года. Стоимость проекта - 2,4 млрд.тенге.  