Иллюстративное фото с сайта http://acentre.org.ua Иллюстративное фото с сайта http://acentre.org.ua Подсудимые поняли, что заблуждались и раскаялись. Им предъявляли обвинение в распечатке и продаже книг религиозного содержания «Разъяснение пунктов, аннулирующих Ислам» и «Незнание в исламском праве». В текстах этих книг эксперты обнаружили призывы к джихаду и пропаганду религиозной вражды с «неверными». Оба подсудимых - из поселка Бестамак Алгинского района. Городской суд приговорил Руслана НУРУМБЕТОВА к 6 годам лишения свободы условно. Ерболу ТЛЕУЛИНУ дали 5 лет условно. Судья определила испытательный срок в 3 года. За пять дней до оглашения приговора Нурумбетову исполнилось 30 лет. Тлеулину - 25 лет.