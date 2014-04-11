Фото с сайта aktobetimes.kz Фото с сайта aktobetimes.kz Управление здравоохранения Актюбинской области выясняет причины смерти новорожденного, появившегося на свет у «двухлетней» матери, об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал заместитель начальника управления Асет Калиев. Напомним, медики по ошибке указали в выписке, что девушка, 1992 года рождения, является матерью пятерых детей, причем первого ребенка она родила в два года. По словам Калиева, в тот день Жаркынай Юсупова два раза вызывала «скорую помощь». В первый раз, как отметил замначальника управления, она отказалась от поездки в роддом, так как ей стало лучше, о чем она написала расписку. Через 16 часов она вновь вызвала медиков. «Но они живут в 17 километрах от Актобе, и погодные условия были неблагоприятные, к сожалению, „скорая помощь“ забуксовала, приехала через полтора часа, роды произошли на месте, ребенок был мертвым при рождении», — сказал Калиев. Он добавил, что ребенок, скорее всего, был мертвым еще до приезда медиков. Предположительно, причиной смерти новорожденного стала внутриутробная инфекция. «Расследование мы проводим, создана комиссия. И если будет признана вина акушера, меры будут приняты», — добавил Калиев. Муж девушки Амир Юсупов считает, что в смерти ребенка виноваты акушеры. По его словам, в машине «скорой помощи» медики держали его жену за колени, чтобы она не родила. Это, по мнению Юсупова, привело к тому, что его сын задохнулся.