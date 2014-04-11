Фото с сайта lenta-ua.net Фото с сайта lenta-ua.net Жительница Лас-Вегаса, метнувшая ботинок в экс-госсекретаря США, арестована. Жительница Лас-Вегаса (штат Невада) бросила туфлю в экс-госсекретаря, а также бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Инцидент Инцидент произошел во время речи бывшего госсекретаря на съезде некоммерческой ассоциации Institute of Scrap Recycling Industries в отеле Mandalay Bay, перед более чем тысячей участников конференции по утилизации изделий из металла. Политик ловко увернулась от летящего предмета и ботинок пролетел мимо. Клинтон отнеслась к произошедшему с юмором. "В меня кто-то бросил что-то? Это часть шоу Cirque du Soleil?.Боже мой, я и не знала, что утилизация твердых отходов — такая провокационная тема", — цитирует экс-госсекретаря США РИА Новости. "Слава богу, что она (метательница) не такой хороший игрок в софтбол, каким была я", - добавила Клинтон. На место происшествия прибыла полиция. Женщина, имя которой не раскрывается, была выведена из зала. Сейчас она находится под стражей. Мотивы ее поступка неизвестны. Как пишет NY Daily News, она швырнула туфлю, как только Клинтон поднялась на сцену. Организаторы мероприятия поспешили заверить, что женщина не была в списках приглашенных. Судя по всему, она проскользнула мимо охраны отеля. Отметим, что это не первый инцидент с политиком. В июле 2012 года кортеж Хиллари Клинтон, которая тогда занимала пост госсекретаря США, в ходе визита в Египет забросали помидорами, ботинками и бутылками с водой. Тогда она не пострадала, напоминает ИТАР-ТАСС. 8 апреля Хиллари Клинтон не исключила, что выдвинет свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2016 году. При этом она подчеркнула, что окончательное решение пока не принято.