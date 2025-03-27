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Шоу-бизнес

Беркут показал подписчикам, как их семья отметила большой праздник (видео)

На своей странице в Instagram певец показал, с кем и как их семья отметила праздник.
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Беркут показал подписчикам, как их семья отметила большой праздник (видео)

На своей странице в Instagram певец показал, с кем и как их семья отметила праздник.

88-летие папы Бекжигита встретили дома в кругу родственников, друзей и ровесников родителей.

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 – Это наше богатство. Папа и мама были в восторге! У них поднялось настроение. Посмеялись, вспомнив былые времена. Вот что такое старость. Живите 100 лет! – поделился артист.

Поклонники восхитились семьей артистов и поздравили именинника с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ранее мы писали, как Наурыз встречали с Rostselmash и ТОО «ОралАгро»


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