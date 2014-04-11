Иллюстративное фото с сайта www.vseodetyah.com Иллюстративное фото с сайта www.vseodetyah.com Детям, лишившимся родительницы, 5, 8 и 12 лет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области. На суде было сказано, что женщина, проживающая в Айтекебийском районе, состоит на учете в полиции и у нарколога за систематическое употребление алкогольных напитков. Все трое детей были рождены ею вне брака. Соседи этой семьи неоднократно писали жалобы в полицию о том, что малолетние дети регулярно остаются дома одни, без присмотра взрослых. Малыши не ухожены и часто бывали голодными. Кроме того, соседи не раз сообщали полицейским, что женщина устраивает в своем доме пьяные посиделки с участием сомнительных людей. В итоге суд лишил горе-мать родительских прав. Её дети, скорее всего, перейдут под опеку государства.