В Кызылорде пытаются вылечить 4-летнего мальчика, который страдает очень редким заболеванием. Жасулан Корганбек родился с необычной кожей, сообщает КТК. Кадр телеканала КТК Кадр телеканала КТК Наросты, которыми покрыто буквально все тело мальчика, постоянно чешутся и кровоточат. Ребенку тяжело даются даже элементарные движения. В детский сад Жасулан не ходит, родители опасаются, что с диагнозом ихтиоз его не возьмут и в школу. Впрочем, врачи говорят, болезнь не заразная, правда, вылечить ее еще не удавалось. Можно лишь облегчить страдания малыша. Считается, что ихтиоз передается по наследству. Однако ни у кого из родственников Жасулана подобной болезни не было. Родные надеются, что мальчика можно спасти. Есть методика лечения нафталановой нефтью, но для этого нужно ехать в Израиль или Азербайджан. "Ихтиоз бывает нескольких видов. Врачи сказали, у нас очень редкий случай. Нужно лечение за границей. Одна процедура стоит 8 миллионов тенге. Нам не найти столько денег, работает только муж", - говорит Улбиби Ыкыласова, мама Жасулана. Контактные телефоны и номер счета родных Жасулана можно посмотреть здесь >>