Разработчики обновленной версии iPhone выложили в Сеть концепции последней модели гаджета. Сам iPhone 6 будет тоньше своих предшественников, а его 4К-дисплей – больше, сообщает "Дни.ру". В прошлом году поклонники гаджета обсуждали слух о том, что обновленный продукт Apple будет обладать дисплеем в 5,7 дюйма. Однако в усовершенствованном смартфоне поражает не размер дисплея, а толщина самого девайса: он необычайно тонкий, пишет Business Insider. В целом iPhone своим внешним видом будет походить на планшет. Новое поколение самого популярного гаджета планеты порадует не только красивым внешним видом, но и удобным обновленным функционалом. По мнению одного из разработчиков SVAVids, боковая панель iPhone 6 будет не толще 5,23 миллиметра. Кроме того, в устройство вмонтируют второй выдвижной дисплей, а значит, и интерфейс iOS 8 станет на уровень выше. Из приятных нововведений – чип Apple A8 с 3 ГБ оперативной памяти. Порадуются также любители оставлять зарядку от смартфона дома: на этот случай разработчики сделали возможной беспроводное "питание" телефона. У ConceptsiPhone концепция похожа, однако имеются собственные "фишки". Например, iPhone в их версии будет передавать на дисплей изображение с задней камеры и таким образом сможет транслировать "прозрачные обои". Видео демонстрирует и еще один способ обмена файлами между устройствами: экраны смартфонов будут связны, и один из девайсов сможет при необходимости свободно получить доступ к дисплею второго. Производство новой модели iPhone, по предварительной информации разработчиков, начнется в сентябре 2014. На прилавках тонкий и широкоэкранный гаджет следует ждать не раньше конца декабря.