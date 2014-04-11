Иллюстративное фото с сайта theinternettimes.ru
Среди населения Украины растет социальная напряженность, связанная с подорожанием коммунальных услуг, продуктов, одежды и лекарств, а также с недовольством правительством Яценюка.
В Киеве закрываются рестораны. Население напугано ростом цен и курса доллара. Пока до массовых "голодных бунтов" дело не доходит, но недовольство реформами, которые недавно начал проводить временный постреволюционный кабмин, ширится. Эксперты не исключают, что Киев вскоре может стать площадкой для нового Майдана - на этот раз не политического, а социального, пишет Газета.Ru
60% украинцев стали бояться невыплаты зарплат и пенсий. Для сравнения: 59% граждан опасаются вторжения врага на территорию страны. Также среди самых больших страхов, которые волнуют более 50% населения, безработица, распад государства, рост цен, внутриполитическая нестабильность, уличные беспорядки и рост уровня преступности. По данным исследовательского центра Международного кадрового портала HeadHunter, 86% офисных работников Украины живут в страхе. 26% работников боятся увольнений, столько же - сокращения зарплаты.
Накануне перед центральным входом в здание правительства Украины собралось порядка 200 протестующих. Они выступали против сокращения социальных программ и увольнения работников социальных служб.
Акция прошла мирно, под лозунгами "Людям нужна наша помощь", "Не уничтожайте социальную сферу!", "Начните сокращение с себя".
"Нам не нравится то, что происходит. Да, мы знаем, что режим Януковича разграбил казну и оставил ее практически пустой. Но даже депутаты Рады говорят, что, во-первых, 60% экономики нашей страны лежит в "тени". А во-вторых, предложенные меры по экономии практически не затронули главных богатеев — олигархов. Все проблемы повесили на людей", — возмущается 34-летняя киевлянка Ольга.
Ее подруга, 36-летняя Наталья, — социальный работник. Ее возмущает, что "правительство решило экономить на простых людях, а не на себе". "Решили продать половину автопарка, но по остаточной стоимости. За $2 тыс. продают эти машины среди своих, а не на открытых аукционах. Самый натуральный грабеж под видом затягивания поясов! Госаппарат сокращают всего на 10%, а нас хотят уволить едва ли не всех. Бизнесу олигархов налоги не поднимают, а малый бизнес решили "зажать". Мы хотим сказать власти: если они хотят что-то менять, то пусть начинают с себя, а не с обычных людей, которые и до этого занимались только тем, что выживали", — эмоционально объясняет Наталья.
Кабмин собирается сократить 12 тыс. соцработников и таким образом сэкономить 308 млн гривен. "Сотни тысяч украинских семей останутся без помощи, в которой они особенно нуждаются сейчас", — отмечают в Лиге социальных работников. Сейчас зарплаты украинских соцработников составляют в среднем 1300 гривен в месяц.
Во всех городах Украины население начинает уже ощущать быстрый рост цен. Связан он не в последнюю очередь с ростом курса доллара. В среду он пробил "психологическую" отметку в 12 грн/доллар, а в четверг на межбанке стал быстро приближаться к отметке 13 грн/доллар. Сам премьер-министр Арсений Яценюк сначала говорил, что реальный, а не спекулятивный курс — 9 грн/доллар. Позже в НБУ стали называть другой реальный курс — 10 грн/доллар. Последняя версия властей — 11 грн/доллар. Но падение курса гривны и не думает замедляться.
"Валюту практически не продают. Банкиры дают указания своим кассам устанавливать курс близко к 13 грн/доллар. Бизнес валюту продавать отказывается, а спрос со стороны населения быстро растет. И в ближайшие дни вряд ли что-то изменится", — сообщил "Газете.Ru" топ-менеджер одного из украинских банков, настоявший на условии сохранения своей анонимности.
Попутно в Киеве массово закрываются дорогие рестораны. Причин происходящего две: массовый отток клиентов и подорожавшая ввиду валютных колебаний аренда (ее стоимость привязана к курсу доллара/евро). Со времени начала "евромайдана" в городе закрылось порядка 40 ресторанов и кафе. Всего же здесь около 1600 точек общепита.
Эксперты ждут, что ситуация на этом рынке будет только ухудшаться. В агентстве "Ресторанный консалтинг" "Газете.Ru" сообщили, что под угрозой закрытия находится еще как минимум 200 заведений. По словам экспертов, такого серьезного ухудшения в сфере общепита в Киеве не было со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда за год в украинской столице закрылось порядка 100 заведений. В агентстве подчеркивают: количество клиентов в киевских ресторанах в сравнении с мартом прошлого года упало как минимум в два раза. "Особенно сильно пострадал сегмент VIP-заведений", — сетуют эксперты агентства.
Из-за резко поднявшегося в цене бензина (литр Аи-92 в Киеве стоит больше 14 грн, хотя еще недавно стоил 11 грн) дорожает и общественный транспорт. Глава Киевской горадминистрации Владимир Бондаренко обещал, что еще несколько месяцев власть сможет удерживать цены на коммунальный транспорт — метро, трамваи, автобусы и троллейбусы, — но маршрутки уже подорожали. Вместо привычных 2,5–3 грн за поездку киевляне уже второй день платят 4 грн. Населению это не нравится, но большинство обвиняет в происходящем предыдущую власть, а не нынешнюю.
"Бензин дорожает, все вокруг дорожает. Понятно, что и маршрутчикам надо на что-то жить, бесплатно работать никто не хочет, — объясняет 46-летняя жительница киевского микрорайона Троещина Наталья Агапова. — Но мы пока готовы потерпеть. Понятно, что казна пуста. Да и что там говорить, у нас же все равно транспорт дешевый в сравнении с другими странами".
Примерно такого же мнения придерживается и 43-летний киевский сантехник Василий, живущий в центре. "Ну а что делать? Нас же предупреждали, что надо потерпеть. Вот и будем терпеть. Надо будет — пересяду с маршруток на троллейбусы", — говорит он.
Но далеко не все киевляне настроены столь лояльно. Корреспондент "Газеты.Ru" в метро был свидетелем разговора двух женщин бальзаковского возраста. "Все дорожает, невыносимо. А зарплаты падают, их задерживают. Ужас просто, что творится", — переживала одна. "Ага, сами на "Мерседесах" катаются и даже не знают, сколько тот транспорт стоит. А мне уже надо 16 гривен на дорогу на работу и домой в день тратить. Еще 40 гривен на обед в столовой. Вот и думай, ездить ли на работу вообще. Может, разнести к черту этот кабмин и выбрать по-настоящему народное правительство? Я уже даже не могу эти рожи по телевизору видеть", — ответила другая.
В социальных сетях Киева уже набирает популярность движение "пешкарусов". 27-летний программист Алексей сейчас ходит с Троещины на работу в центр каждый день пешком. Расстояние в 13 километров преодолевает за два часа с небольшим. "И экономия, и для здоровья полезно", — улыбается он.
Дорожают и продукты в магазинах, быстрее других — импортные. "Пока люди понимающе относятся, вслух никто не возмущается. Но я заметила уже, что люди, во-первых, стараются уже не брать почти ничего заграничного, а во-вторых, выбирают продукты более дешевые", — рассказывает "Газете.Ru" кассир супермаркета "Сильпо" Валентина. "Я некоторых постоянных клиентов узнаю. Один из них раньше брал дорогой сок, итальянский. Теперь берет простой дешевый украинский", — приводит пример она.
Пока заметного роста протестных настроений в Киеве нет. Но в будущем митинги вполне возможны.
Так, Всемирный банк уже предупредил украинский кабмин: сокращение госрасходов может больно ударить по экономике и лишь усугубить кризис. "Все меры, предусмотренные пакетом помощи МВФ, включающие увеличение тарифов на газ и тепло, негативно скажутся на покупательской способности населения и снизят возможность правительства по увеличению расходов бюджета в этом году. Таким образом, в 2014 году мы ожидаем падения как уровня потребления, так и производственных инвестиций", — говорится в докладе ВБ, опубликованном в среду.
Политолог Алексей Блюминов говорит, что "протесты постепенно становятся социальными и направленными против политики уже нынешней власти".
"Состояние нашей экономики, рост цен буквально на все и стремящийся в небо курс доллара внушают откровенный страх. Единственное утешение, что через пару месяцев большинство наших "патриотов" перестанут галдеть о Крыме, о Путине, о войне и о "папередниках" и сосредоточатся на том единственном, что имеет реальное значение в данный момент. Им будет нечего есть", — добавляет он.
Напомним, внеочередные выборы президента Украины назначены на 25 мая.