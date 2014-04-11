Посла России вызвали в МИД Казахстана для объяснений
Посла России в Казахстане Михаила Бочарникова вызвали в МИД республики для объяснений. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Нуржан Айтмаханов.
"Для прояснения ситуации в Министерство иностранных дел РК был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Казахстане Михаил Бочарников. (...) Надеемся, что официальные власти России дадут оценку высказываниям Штыгашева", - сообщил Айтмаханов.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айтмаханов отметил, что в отношении высказывания председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Штыгашева МИД РК проводит соответствующую работу по дипломатическим каналам с российскими партнерами в Астане и Москве.
"Министерство иностранных дел обратило внимание на недопустимое высказывание председателя Верховного совета республики Хакасия Владимира Штыгашева о якобы существовании у России исторических прав на восточные области Казахстана. Мы также обратили внимание на пояснение чиновников из республики Хакасия о том, что слова Штыгашева были якобы неправильно интерпретированы в СМИ", - отметил Айтмаханов.
По его словам, эти объяснения недостаточны и неудовлетворительны в сложившейся ситуации. "Мы также знаем о резко-негативной реакции общественности нашей страны на высказывание Штыгашева, которое обращает внимание на положение договора между Казахстаном и Россией "О казахстанско-российской государственной границе", подписанного 18 января 2005 года. Вступление этого договора в силу 12 января 2006 года юридически закрепило прохождение государственной границы между двумя странами. Участившиеся случаи некорректных высказываний официальных представителей Российской Федерации не могут не вызывать озабоченность. Отношения между Россией и Казахстаном основаны на глубоких исторических и духовных связях между народами двух стран, что является залогом расширения равноправного стратегического партнерства, которое отвечает национальным интересам обоих государств и служит делу мира, безопасности и стабильности на Евразийском пространстве", - заявил Айтмаханов.
Напомним, что в некоторых российских СМИ процитировали высказывание председателя Верховного совета республики Хакасия Владимира Штыгашева о якобы претензиях России к Восточному Казахстану. "У Казахстана мало было территории, приняли решение часть Ишимской области (а это Омская область) отдать. Отдали и сделали Караганду. Это в 1936, совсем недавно. Всего мы пять областей передали Казахстану, и после этого Казахская АССР из автономии была переименована в ССР. Эти территории передавались, как разменная монета. (...) В рамках СНГ демаркация границ стран не форсировалась, почему? Вдруг у народов возникнет желание восстановить страну", - заявил он.
Однако, позже заместитель руководителя аппарата Верховного совета Республики Хакасия, начальник отдела по информационной политике и связям с общественностью Олег Николаев отметил, что журналисты неправильно интерпретировали слова Штыгашева. "Подчеркиваю, что ни о каких правах, исторических или каких-либо других на чью-либо территорию, в том числе Казахстана, в выступлении председателя ВС РХ не упоминалось", - пояснил Николаев.
