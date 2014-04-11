По словам Сергея ДОЛИ, вчера вечером несколько мужчин разобрали кирпичную кладку трансформаторной подстанции. Самым первым в трансформатор вошел 61-летний мужчина. Его ударило током в 10 тысяч вольт. Мужчина умер на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. - Подстанция находится на территории зданий «Фармсервис», на пересечении улиц Актюбинская-Ружейникова, - рассказал Сергей ДОЛЯ. - Здание заброшенное. Оттуда сейчас все выносится, разбирается, все скручивают. До этого на этой же трансформаторной подстанции у нас оторвали металлическую дверь и, видимо, сдали на металлолом. Мы ночью выезжали, чтобы закрыть ее. Теперь вот стену разобрали. Люди не обращают внимания, что там написано, что объект под напряжением, что это опасно для жизни. Другие подробности ЧП выясняются.