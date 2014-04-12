pojarstepОгонь вспыхнул недалеко от населенного пункта Рыбцех, что находится в районе 20-ой школы на «Жазире», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».         Пожарные передали, что огонь распространился на площади около 20 гектаров. Горит сухая трава. На месте работает один пожарный расчет. Вызов на пульт 101 поступил в 16.15 12 апреля. Сообщается, что огонь вспыхнул в заготовленных местными жителями камышах.