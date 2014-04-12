Пожарные передали, что огонь распространился на площади около 20 гектаров. Горит сухая трава. На месте работает один пожарный расчет. Вызов на пульт 101 поступил в 16.15 12 апреля. Сообщается, что огонь вспыхнул в заготовленных местными жителями камышах.