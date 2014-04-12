Фото с сайта supercoolpics.com Фото с сайта supercoolpics.com Принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон поучаствовали в гонках на яхтах во время своего официального визита в Новую Зеландию. Как оказалось, герцогине просто нет равных в морских баталиях, она дважды одержала победу, не оставив мужу никаких шансов, сообщает "Дни.ру". Как пишет Тhe Daily Telegraph, супруги решили провести состязание между собой и устроили гонки на одномачтовых яхтах в районе Окленда. Соревнование проводилось на базе команды местных яхтсменов, которая тренируется там перед участием в соревновании за Кубок Америки. Собственно, от самих спортсменов и поступило предложение королевской чете попробовать свои силы за штурвалом. Супруги согласились и вышли в море в сопровождении профессиональных яхтсменов. Были проведены две гонки, в которых победила герцогиня. Капитан яхты Эрик Хаагх, которой во время заездов управлял принц Уильям, рассказал, что тот несколько нервничал перед началом гонки. "На старте он немного разволновался. Он был настроен на соревнование с самого начала, не хотел проиграть. А когда Миддлтон выиграла оба заезда, то он сказал, что это как минимум ее очень обрадует", – заявил Хаагх. Cам же Уильям после состязания признался, что просто не хотел расстраивать жену и поддался ей. В СМИ же появляются предположения, что таким образом Кейт взяла реванш за гонку 2011 года, когда ей не удалось одержать победу на лодках-драконах во время их совместного визита в Канаду. Напомним, тогда триумфатором ста Уильям.