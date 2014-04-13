Председатель Верховного Совета Хакасии извинился перед казахстанцами
Фото с сайта vs19.ru
Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев извинился перед казахстанцами за высказывания о якобы претензиях России к восточным областям Казахстана, сообщает "Шанс online".
"Искренне сожалею о том, что ряд моих размышлений, интерпретированных отдельными СМИ, дали повод такому двусмысленному толкованию. Я рос в детском доме, в котором был большой дружный многонациональный коллектив. Это было после войны. У меня осталось много друзей разных национальностей, с которыми я поддерживаю отношения годами. Мы всегда находили общий язык и чтили традиции и корни друг друга", - отметил Штыгашев.
Он пояснил, что искреннее удивление у него вызвало то, что мысли о том, как менялись границы Российской империи, а затем и СССР, в исторической плоскости, были восприняты таким образом. "Никогда я не говорил об историческом праве и территориальных претензиях ни к одному государству, в том числе и Казахстану. Это наши соседи, наши друзья и партнеры. Мне очень неприятно, что мои высказывания неправильно истолкованы и вызвали возмущение и непонимание у братского народа. Если я своими словами кого-то невольно обидел, то приношу искренние извинения", - заявил Штыгашев.
Напомним, что в некоторых российских СМИ процитировали высказывание председателя Верховного совета Республики Хакасия Владимира Штыгашева о якобы претензиях России к Восточному Казахстану. "У Казахстана мало было территории, приняли решение часть Ишимской области (а это Омская область) отдать. Отдали и сделали Караганду. Это в 1936, совсем недавно. Всего мы пять областей передали Казахстану, и после этого Казахская АССР из автономии была переименована в ССР. Эти территории передавались, как разменная монета. (...) В рамках СНГ демаркация границ стран не форсировалась, почему? Вдруг у народов возникнет желание восстановить страну", - заявил он.
Однако позже заместитель руководителя аппарата Верховного совета Республики Хакасия, начальник отдела по информационной политике и связям с общественностью Олег Николаев отметил, что журналисты неправильно интерпретировали слова Штыгашева. "Подчеркиваю, что ни о каких правах, исторических или каких-либо других на чью-либо территорию, в том числе Казахстана, в выступлении председателя ВС РХ не упоминалось", - пояснил Николаев.
В свою очередь, в МИД Казахстана выразили обеспокоенность участившимися случаями некорректных высказываний официальных представителей Российской Федерации. Чуть позже свою официальную позицию озвучили и во внешнеполитическом ведомстве России - в МИД России назвали безответственными высказывания региональных политиков относительно исторических аспектов казахстанско-российских отношений.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!