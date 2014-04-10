Фото с сайта www.velvet.by
Об этом стало известно сегодня на судебном заседании по делу начальника управления земельных отношений Габита ЖАНГАЛИЕВА и директора ТОО «БатысЖер ЛТД» Ерлана УМАРОВА.
Сегодня, 10 апреля, в Уральском городском суде состоялись прения сторон по делу хищений 15 млн тенге государственных денег начальником управления земельных отношений и директором ТОО «БатысЖер ЛТД».
В 2010 году, когда начальником управления земельных отношений был Алибек САТПАЕВ, ТОО «БатысЖер ЛТД» в лице директора Ерлана УМАРОВА выигрывает конкурс на проведение работ по инвентаризации сельскохозяйственных земель. По версии следователей финансовой полиции ЗКО, УМАРОВ деньги в размере 15 млн 400 тысяч тенге получил, однако работы не проводились. Только летом 2013 года в отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела. Алибек САТПАЕВ, который в 2010 году возглавлял управление, прошел по данному делу в качестве свидетеля, а ответственность была возложена на Габита ЖАНГАЛИЕВА, который в том же 2010 году был начальником отдела. Ему вменяют две статьи уголовного кодекса - «Присвоение или растрата чужого вверенного имуществ в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», а также «Незаконное участие в предпринимательской деятельности, совершенное должностным лицом», а Ерлану УМАРОВУ вменяется статья «Присвоение или растрата чужого вверенного имуществ в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».
Сегодня на прениях сторон прокуроры поддержали свое обвинение, отметив, что вина подсудимых полностью доказана, и попросили суд приговорить подсудимых к пяти годам лишения свободы условно каждого, с лишением права занимать руководящую должность в течение 4 лет.
Между тем, адвокаты подсудимых уверяют, что вина их подзащитных как раз не доказана. По словам защитника Габита ЖАНГАЛИЕВА Абзала КУСПАНА, на суде десятки свидетелей, причем стороны обвинения меняли свои показания, поскольку в ходе следствия они давали показания на казахском языке, тогда как следователь финансовой полиции записывал их на русском. Переводчик им был предоставлен на суде, и они дали правдивые показания, которым и стоит верить. Кроме того, смутило адвоката и показания второго подсудимого - Ерлана УМАРОВА, которые он менял трижды.
- Из показаний УМАРОВА на предварительном следствии следует, что он должен был сделать инвентаризацию земель и по Уральску, а ЖАНГАЛИЕВ вместе с ДАУЛЕТБАЕВЫМ по районам области, и при этом предоставить акт выполненных работ, - сказал Абзал КУСПАН. - При этом ЖАНГАЛИЕВ помогал ему выиграть тендер путем предоставления ему по телефону сведений о ценовых предложениях потенциальных поставщиков и тем самым способствовал его выигрышу. По второму показанию УМАРОВА, это по гражданскому делу по иску управления земельных отношений, следует, что инвентаризацией земель занимался только он, при этом о причастности ЖАНГАЛИЕВА вообще не говорит. Третье, в судебном следствии УМАРОВ, изменив первоначальные показания, показал, что работы по инвентаризации земель сельхозназначения выполнил только он сам. При этом меняет свои показания и суду поясняет, что ЖАНГАЛИЕВ вовсе не помогал ему выиграть тендер, а тендер он выиграл сам своим трудом, ходил к гадалке, где и узнал о ценовых предложениях потенциальных поставщиков.
Кроме того, защита ЖАНГАЛИЕВА, да и сам подсудимый уверены, что он нематериально ответственное лицо, а ответственность должен нести сам Алибек САТПАЕВ.
Между тем, Ерлан УМАРОВ рассказал, что его вина не доказана, и его, говоря простым языком, «просто кинули» как предпринимателя.
Оба подсудимых свою вину не признали, и попросили суд оправдать их, а дело прекратить.
Следующее заседание суда, на котором подсудимым будет предоставлено последнее слово, назначено на 16 часов 14 апреля.
Подробнее читайте в следующем номере газеты «Мой ГОРОД» от 16 апреля.