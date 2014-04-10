Фото с сайта aktobetimes.kz

Ребенок в «скорой» появился на свет прямо в колготки матери. Мертвого младенца передали родным, которые теперь требуют объяснений от медиков. Так считает санитар Амир Юсупов. Его жена родила в машине скорой помощи по дороге в больницу, сообщает aktobetimes.kz.

Амир и Жаркынай поженились год назад. Амир родом из Актобе, Жаркынай – из Шымкента. Настоящая любовь не знает расстояний и преград. Амир сосватал невесту, молодая пара поженилась. Муж привез Жаркынай в только что выстроенный в поселке Бауырластар дом. 22-летняя женщина забеременела. - На учет по беременности моя жена встала в сроке 16 недель, - рассказывает Амир Юсупов. – На сроке 7 месяцев у жены возникли отеки. Они бывают у каждой второй беременной! 25 марта Жаркынай ходила к гинекологу. Участковая педиатр сказала, что проблем со здоровьем у нее нет. Анализы хорошие. Ей поставили предполагаемый срок родов – с 20 апреля по 5 мая. УЗИ показало, что у нас будет мальчик. Мы ушли счастливые домой. Молодая семья с нетерпением ждала первенца. Будущие родители придумали мальчику имя – Али, что в мусульманском мире означает старший. - 1 апреля я пошел в ночную смену, - рассказывает Амир Юсупов. – Я работаю санитаром на городской станции скорой помощи. Жена жаловалась перед отъездом на боли в животе. Я сказал, чтобы вызвала скорую. Дома с ней оставалась моя мама. Через полтора часа жене стало хуже, вызвали скорую. Фельдшер приехала в наш поселок, но выходить из машины отказалась. Она объяснила, что испачкает туфли. Пришлось беременной жене идти по грязи самой. Жаркынай посадили на кресло водителя, фельдшер измерила ей давление и объяснила, что эти схватки ложные. Нужно подождать. Она взяла у Жаркынай письменный отказ от госпитализации. К 7 утра боли в животе стали невыносимыми. Женщина стояла на четвереньках, не могла подняться на ноги. Пришлось опять вызывать неотложку. - Жаркынай поняла, что сейчас родит, - продолжает Амир Юсупов. – Она легла на кровать и разделась. Фельдшер по приезду раскричалась, что рожать дома нельзя. Жаркынай одели и потащили в УАЗик. Фельдшер сама села возле водителя, а жену посадила рядом с санитаром. Всю дорогу санитар держал жену за сведенные колени, чтобы она не родила. Выехать из поселка машина не успела, УАЗик застрял в грязи. Пока скорая буксовала, Жаркынай родила сына. Фельдшер вышла из машины и сказала моей матери: «Родился мертвый мальчик. Он весь почерневший, в зеленой вонючей воде». Жаркынай рассказывает, что рожала сына сидя. - Ребенок появился на свет прямо ей в колготки, - продолжает Амир. - Никто не очистил новорожденному рот, не дал сделать глоток воздуха. Я считаю, что сын родился живым, а умер из-за халатности медиков. Я требую, чтобы ответили оба фельдшера. Из бригады, которая взяла у жены письменный отказ от госпитализации. И бригады, которая не смогла у нее профессионально принять роды. Потеря ребенка для нас – большая утрата. После родов у жены около двух часов не отделялась плацента. Могло открыться кровотечение. Ей дали сокращающее вместо капельницы. Счастье, что она не впала в кому или геморрагический шок. В результате сокращающего матка закрылась, пришлось делать операцию - доставать из нее плаценту под наркозом. Узнав о смерти сына, Амир пошел в роддом. - Там я увидел, как двое сотрудников роддома спорят, куда девать мертвого младенца, - говорит Амир. - Я сказал, что он мой сын. Они отдали мне его в пакете. Не спросили ни удостоверения личности, ни расписки. Потеря ребенка стала для Жаркынай тяжелым испытанием. Молодая женщина переехала в Бауырластар издалека. Рядом с ней нет ни родных, ни подруг. Женщина плачет и не может прий-ти в себя после потери первенца.Вернувшись из роддома, Жаркынай открыла выписку и ахнула. В ней указано, что женщина 1992 года рождения… мать пятерых детей. Причем первого она якобы родила в возрасте двух лет, второго – в пятилетнем возрасте, третьего ребенка – в 12 лет, четвертого – в 13, а пятого – в 20 лет. Выписку от 4 апреля подписали лечащий врач А. Байбулатова и заведующий отделением А. Кубиев. - Актюбинские медики уже опозорились на всю страну, когда поставили беременность мальчику-подростку, - продолжает Амир Юсупов. – Мы ждали первенца, а нам подсунули чужую выписку, заменив только фамилию. 6 апреля Жаркынай опять попадает в больницу. - На этот раз ей дали выписку, рекомендовав «грудное вскармливание», - говорит Амир. - К счастью, на этот раз медики вовремя спохватились и закрасили корректором эту фразу. Но ее можно увидеть, если посмотреть документ на свет.- У Жаркынай были преждевременные роды на сроке 35 недель, - объясняет заместитель главврача городской станции скорой и неотложной медпомощи Гульжанат Кушетова. – Воды были зеленые, с запахом. Возможно, была околоплодная инфекция. Семья не дала разрешение на вскрытие, поэтому причина смерти ребенка неизвестна. Дороги в поселке Бауырластар плохие. Когда скорая приезжала туда первый раз, она застряла на 3 часа в грязи. Ее вытаскивали трактором. В 7:35 скорая приехала на вызов во второй раз. На обратном пути и эта машина застряла. В 7:50 у женщины начались роды. Их принимала опытная фельдшер прямо в машине. В больницу роженицу доставили только в 9:50. Два часа она вела женщину, чтобы у нее не открылось кровотечение. Нас обвиняют, что мы удавили ребенка. Это не так. Никто ноги женщине не держал. Мы действовали строго по инструкции. Главное, что опытная фельдшер сохранила жизнь женщине.