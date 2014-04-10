Иллюстративное фото с сайта supersadovnik.net Иллюстративное фото с сайта supersadovnik.net Судом закрыто дело мужчины, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении школьницы, в результате примирения сторон, сообщает "Ак Жайык". "Он приставал к пришедшей раньше других в школу ученице начальных классов - целовал в губы, касался ее половых органов. Против него было выдвинуто обвинение в совершении развратных действий без применения насилия", - сообщил заместитель прокурора Курмангазинского района Магилан Рахимов. Отметим, что мужчина является работником школы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Однако во время судебного заседания мать девочки простила обвиняемого, что позволило ему уйти от уголовной ответственности.