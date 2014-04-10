Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru Иллюстративное фото с сайта lentaregion.ru За совершение разбойного нападения на офис страховой компании в Таскалинском районе к длительным срокам лишения свободы приговорены трое жителей ЗКО, сообщает пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда. Разбойное нападение было совершено на офис страховой компании, расположенной на окраине поселка Таскала, вдоль трассы Уральск-Озинки. По сведениям пресс-секретаря облсуда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, злоумышленники достоверно знали, что в киоске совершается обмен иностранной валюты и скапливается большое количество крупной денежной суммы. - Они тщательно подготовились, взяв с собой черные маски, перчатки, скотч. Также заранее была спланирована роль каждого участника в данном преступлении. Один из членов группировки оставался у дороги, чтобы подать сигнал тревоги в случае возникновения опасности, - сообщила пресс-секретарь. - Двое других, надев на лица черные маски, на руки перчатки, проникли в страховой киоск, где избили и связали его владельца. Затем забрали всю имевшуюся наличность в долларах, рублях, тенге и скрылись с места преступления. В общей сложности они забрали около полутора миллионов тенге и предметы. По этим предметам спецслужбы определили лиц, совершивших преступление. Кроме того, из киоска похищены были карты оплаты сотовой связи «BeeIine» и  «Activ». Эти карты преступники подарили своим родственникам, которые активизировали их. Все трое признаны виновными в совершении преступления по статье 179 ч.3 УК РК - "Разбой», то есть нападение с целью хищения чужого имущества. Двое получили наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Третий подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Всем подсудимым назначено наказание с конфискацией всего имеющегося у них имущества.