Казахстанские пограничники задержали две лодки с россиянами
Фото: Дмитрий Рогулин /ИТАР-ТАСС В казахстанской части Каспийского моря пограничники задержали два плавсредства с гражданами РФ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пограничную службу Казахстана. По данным ведомства, россияне занимались браконьерством. Как сообщили в пограничной службе, во время боевого дежурства экипаж катера «Калкан» заметил байду (быстроходную моторную лодку, часто используемую браконьерами на Каспии). Он начал преследование и вскоре задержал это плавсредство. На борту находились пятеро граждан России (как уточняется, речь идет о жителях Дагестана). Вслед за этим пограничники заметили еще одну байду, которую они тоже задержали. В ней также находились пятеро граждан РФ. В погранслужбе отметили, что «пытаясь уйти от преследования, нарушители государственной границы выбрасывали в море свою добычу, но от погони уйти не удалось». При задержании было применено оружие, пострадавших нет. Куда были доставлены граждане РФ после задержания, не уточняется. В казахстанской части Каспийского моря периодически задерживают браконьеров, вылавливающих рыбу осетровых пород. Промышленный вылов осетровых там в настоящее время запрещен. О соответствующем моратории договорились все прикаспийские государства. При задержании пограничники нередко применяют оружие. Один из таких случаев произошел в ноябре прошлого года. Тогда были ранены двое россиян, один из них от полученного ранения скончался. На произошедшее отреагировал российский МИД, который отметил, что применение оружия против предполагаемых нарушителей не является адекватной мерой.