Иллюстративное фото с сайта forum.wec.ru Иллюстративное фото с сайта forum.wec.ru Пенсионерка 75 лет Роза ЧАНЫШЕВА выиграла иск у владельца квартиры сверху. Женщина требовала у соседа 1 миллион тенге в счет компенсации морального вреда. В решении суда указано, что с мая 2013 хозяин квартиры № 32 Ж. КАЛАБАЕВ стал проживать в садоводческом коллективе Жанажол. Свою квартиру он выставил на продажу, а ключи от нее передал У. АХМЕТОВУ, проживающему на 1 этаже, для показа квартиры потенциальным покупателям. Суд установил, что 12 мая 2013 года в дежурную часть УВД города Актобе поступило заявление Розы ЧАНЫШЕВОЙ, в котором она просит принять меры из-за нарушения общественного порядка квартирой №32. Пенсионерка сообщила, что квартира сдается в аренду посуточно и по часам. Соседка из квартиры № 23 М. МИРОНОВА сообщила суду, что «нарушение тишины и порядка в ночное время в квартире №32 дома происходит постоянно, квартира принадлежит Ж. КАЛАБАЕВУ, фактически в аренду квартиру сдает У. АХМЕТОВ. Свидетель Г. ЖЫЛЫСБАЕВА со второго подъезда этого же дома сообщила в суде, что на протяжении 5 лет квартира №32 сдается в аренду посуточно, нарушение тишины и порядка в ночное время суток происходит постоянно. По факту сдачи квартиры № 32 суд опросил супругу У. АХМЕТОВА. Р. АХМЕТОВА сообщила суду, что занимается индивидуальным предпринимательством и посуточно сдает квартиры в домах на улицах Ломоносова и Кереева. В устном порядке арендует квартиры у собственников, а потом сдает их в аренду посуточно. Рапорт полицейского БДПП УВД города Актобе, составленный сержантом полиции М. РАМАЗАНОВЫМ подтвердил, что квартира №32 съемная. Так как договора аренды квартиры между Ж. КАЛАБАЕВЫМ и У. АХМЕТОВЫМ либо Р. АХМЕТОВОЙ нет, поэтому по требованиям истца отвечает собственник квартиры №32. - Взыскать с КАЛАБАЕВА Жаната Тыныштыковича в пользу ЧАНЫШЕВОЙ Розы Биктемировны в счет компенсации морального вреда 50000 тенге, представительские расходы в размере 5 000 тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 926 тенге, всего взысканию подлежит 55 926 тенге, - постановила судья Айна АБДРАЕВА.