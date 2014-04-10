- Это историческое событие. Сегодня подписан договор о купле-продаже 100% акций ОАО "Кыргызгаз" "Газпромом". "Кыргызгаз" входит в нашу большую семью. Новое предприятие будет называться "Газпром-Кыргызстан", — заявил глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР. По его словам, главной задачей нового предприятия будет "бесперебойное обеспечение газом населения и промышленности Киргизской Республики". Парламент Киргизии в декабре одобрил подписанное в июле 2013 года в Москве соглашение, по которому все активы "Кыргызгаза", в том числе газопроводы, газораспределительные станции и подземные хранилища, будут переданы "Газпрому" за символическую цену в один доллар. Российская сторона гарантирует вложение инвестиций в модернизацию газовой инфраструктуры компании в размере не менее 20 миллиардов рублей в течение пяти лет. Все долговые обязательства "Кыргызгаза" объемом не менее 40 миллионов долларов переходят российской стороне. Киргизский парламент принял этот законопроект с одной оговоркой. По ней "Газпром" будет обладать исключительным правом на транспортировку газа по территории республики "только по газотранспортной системе, принадлежащей компании". Данная поправка, по мнению парламентариев, позволит стране в дальнейшем самой заниматься транспортировкой голубого топлива либо привлекать других инвесторов. Соглашение заключено на 25 лет, после чего, при желании, Киргизия сможет выкупить у российской компании свои активы. "Газпром" обязуется обеспечивать бесперебойные поставки газа в республику. Со своей стороны Киргизия гарантирует исключительное право компании на импорт природного газа в страну, защиту инвестиций "Газпрома" и его дочерних обществ от экспроприации и национализации. Документ также был ратифицирован российским парламентом.