В Верховном Совете Республики Хакасия прокомментировали высказывание председателя Владимира ШТЫГАШЕВА о претензиях России к территориям Восточного Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня СМИ растиражировали  высказывание председателя Верховного совета Владимира ШТЫГАШЕВА, в котором он якобы высказывал мнение о том, что Россия имеет исторические права на некоторые территории стран бывшего СССР, в частности, на восточные области Казахстана. - У Казахстана мало было территории, приняли решение часть Ишимской области (а это Омская область) отдать. Отдали и сделали Караганду. Это в 1936, совсем недавно. Всего мы пять областей передали Казахстану, и после этого Казахская АССР из автономии была переименована в ССР. Эти территории передавались, как разменная монета. (...) В рамках СНГ демаркация границ стран не форсировалась, почему? Вдруг у народов возникнет желание восстановить страну, - заявил он. Между тем в Верховном Совете, отвечая на запрос Tengrinews.kz, отметили, что журналисты неправильно интерпретировали слова Штыгашева. - В опубликованном на независимом интернет-ресурсе "Шанс" материале корреспондентом издания были неправильно интерпретированы размышления председателя Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашева о бывшем СССР. В том числе Владимир ШТЫГАШЕВ говорил и о том, как выглядели и менялись границы союзных республик в рамках СССР. Подчеркиваю, что ни о каких правах, исторических или каких-либо других на чью-либо территорию, в том числе Казахстана, в выступлении председателя ВС РХ не упоминалось, - подчеркнул заместитель руководителя аппарата Верховного совета Республики Хакасия, начальник отдела по информационной политике и связям с общественностью Олег НИКОЛАЕВ. Он заметил, что, по их мнению, такой заголовок редакция сформулировала для большей привлекательности читателя. - Редакция интернет-ресурса "Шанс" согласилась с нашим утверждением, изменила заголовок и поправила текст материала. В настоящее время заголовок материала звучит следующим образом: "Владимир ШТЫГАШЕВ вспомнил историю СССР". Редакция интернет-ресурса изменила также текст первого абзаца материала", - пояснил Николаев. Отметим, что первоначально заголовок звучал так: "В России говорят о претензиях на Восточный Казахстан". Напомним, что в Казахстане намерены ужесточить наказание за сепаратизм. За призывы к незаконному изменению территориальной целостности Казахстана по проекту нового Уголовного кодекса предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.