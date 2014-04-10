Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Сегодня, 10 апреля, в гражданском суде было рассмотрено исковое заявление о взыскании заработной платы с АО «Альянс Банк». Напомним, в 2010 году Шалкарбай МУСАГАЛИЕВ, согласно договору о банковском займе, получил в АО «Альянс Банк» заем в размере 1 082 708 тенге под 36,6 % годовых на срок 36 месяцев. В июне 2011 года МУСАГАЛИЕВ попал под сокращение на работе, но продолжал выплачивать долг банку, правда, с задержками. В итоге к концу 2013 года он выплатил банку 961 138 тенге. В начале мая 2013 года он устроился на работу в ТОО «MANPOWER SERVICE LTB» в городе Атырау. Эта фирма осуществляет расчеты со своими работниками через АО «Альянс Банк». Согласно справке о заработной плате в ТОО, за период с мая по декабрь 2013 года ему начислили 607 187 тенге. Банк стал удерживать зарплату в счет погашения кредита в 100% размере. Сегодня суд под председательством судьи ИРГАЛИЕВОЙ, выслушав обе стороны, постановил судебное делопроизводство прекратить и отказал в удовлетворении иска о взыскании зарплаты с банка, поскольку уральский филиал АО «Альянс Банк» не является надлежащим ответчиком. - На сегодняшний день у моего подзащитного задолженность по кредиту составляет 801 тыс. тенге. Мы намерены подать иск теперь на головной офис банка, который находится в Алматы, - прокомментировал адвокат Булат БИСЕНГАЛИЕВ.