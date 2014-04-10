Иллюстративное фото с сайта downloads-whatsapp.com Иллюстративное фото с сайта downloads-whatsapp.com Компания WhatsApp придумала новую модель распространения своего мессенджера. WhatsApp, принадлежащая Facebook, начала продавать в Германии SIM-карты с бесплатным доступом к приложению, сообщают "Вести". Заплатив 10 евро за одну "симку", пользователи смогут без ограничений обмениваться сообщениями, даже если у них не осталось денег на счете. Начальную сумму можно потратить на звонки (9 евроцентов за минуту) или отправку СМС внутри домашней сети, либо на интернет-серфинг (стоимость трафика — 24 евроцента за 1 мегабайт). Положив на счет еще 10 евро, абоненты получат 600 "кредитов", которые можно обменять на 1 МБ данных, минуту звонков или одну СМС. Покупка брендинговой SIM-карты WhatsApp, однако, не позволяет избежать ежегодной абонентной платы в размере 0,99 доллара. Чтобы пользоваться мессендежром на смартфоне, с этой суммой придется расстаться в любом случае. Выпуск предоплаченных "симок" по сути делает стартап MVNO — телекоммуникационной компанией, которая предоставляет услуги мобильной связи по модели виртуального оператора, арендуя чужие сети (в данном случае принадлежащих местному оператору E-Plus). Сделка выгодна обеим сторонам. WhatsApp сможет позиционировать себя как оператор, а не просто как приложение для обмена сообщениями (компания выиграет еще больше, если начнет предоставлять услуги телефонии). Правда, пока неясно, будет ли на SIM-карте доступен голосовой чат, либо же эту услугу пользователям придется оплачивать дополнительно. В свою очередь, E-Plus получит шанс привлечь к себе новых абонентов без крупных расходов на маркетинг. По данным немецкого блога AndroidNext, приложение WhatsApp установлено на 90% смартфонах в Германии. Им пользуются около 30 миллионов жителей страны.