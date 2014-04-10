mukhtarovРаспоряжением главы государства Мухтаров Талгат Сабитович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. Также отмечается, что от должности заместителя освобожден Багдат Майкеев. Напомним, Багдата Майкеева задержали в феврале по подозрению в получении взятки в 2 млн долларов. Ранее министром обороны стал экс-премьер Серик Ахметов.