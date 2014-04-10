Иллюстративное фото с сайта bus-online.ru Иллюстративное фото с сайта bus-online.ru Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 11 июля прошлого года на автобусной остановке возле торгового дома "Алатау" в Актобе, пишет газета "Эврика". Водитель 11-го маршрута Арман М., услышав от кондуктора о том, что 50-летний пассажир не заплатил 55 тенге за проезд, вошел в салон, взял мужчину за грудки и буквально выбросил его на улицу. Вылетевший из автобуса мужчина ударился о бордюр. Стоявшая на остановке свидетельница рассказала, что водитель подошел к лежавшему на земле, и, взяв его за куртку, оттащил подальше от остановки и бросил. Именно эта женщина вызвала скорую помощь и, запомнив номер автобуса, сообщила его полицейским. Медикам не удалось спасти жизнь выброшенного пассажира - Жумабека Дуйсенбекова. Сила, с которой несчастного выбросили из автобуса, была такой, что у пассажира констатировали перелом основания черепа. Сам водитель свою вину не признает. По его словам, он всего лишь вытолкнул пассажира, который уже почти вышел из автобуса. Сестра погибшего сообщила, что тело брата пролежало в морге 10 дней. "Я подозреваю, что это было не просто так, - говорит Назгуль Дуйсенбекова. - Все эти дни мы искали брата, я почти каждый день была в ГУВД, и мне никто ничего не говорил. Может, тело моего брата хотели похоронить как неопознанное? Иначе как объяснить, что сразу после того, как я опознала тело, к нам домой приехал водитель М.?" Дело о смерти пассажира полицейские расследовали целых восемь месяцев. По словам родственницы погибшего, к мысли о том, что расследование затягивают не просто так, ее подтолкнули слова следователя, который сказал ей, что направил к ней подозреваемого для того, чтобы он загладил моральный вред. "Часто вы встречаете такого следователя, который так беспокоится о подозреваемом? За всю свою богатую адвокатскую практику я такого ни разу не наблюдала, - говорит Назгуль Дуйсенбекова. - Да и то, что удостоверение личности у подозреваемого следователь забрал только после того, как дело расследовалось уже второй месяц, тоже наводит на определенные мысли". В итоге полиция предъявила водителю обвинение в причинении смерти по неосторожности. Родственники жертвы уверены, что это слишком мягкое обвинение. Дело, по их мнению, надо квалифицировать как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. "Я в свои 86 лет похоронил сына. Я не понимаю, зачем из-за 55 тенге так жестоко с ним поступили. Его избили и выкинули из автобуса. А увидев, что он без сознания, вместо того, чтобы отвезти в больницу, оттащили подальше от остановки. После этого водитель поехал дальше. "Автопарк» дал мне ответ, что не может наказать водителя, так как тот не признает своей вины. Полиция словно не обращает внимания на то, что кондуктор и водитель, которого обвиняют, путаются в своих показаниях. Сначала они говорили, что мой сын сам вышел из автобуса, потом сказали, что Жумабек упал, выходя из автобуса. Как тогда он мог получить такие переломы? Почему полиция считает, что это смерть по неосторожности, и совсем не обращает внимания на показания свидетелей и результаты экспертизы, которые говорят об обратном? Я готов сам умереть в суде, доказывая, что моего сына избили и выбросили, а не случайно толкнули!", - не сдерживая слез, говорит отец погибшего Сагингали Дуйсенбеков.