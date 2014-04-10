Команда «Актобе» одержала очень нелегкую победу с минимальным счетом над талдыкорганским «Жетысу», сообщает официальный сайт ФК "Актобе". Плотная игра и активный прессинг не позволяли актюбинцам играть в свой привычный комбинационный футбол. Первая половина первого тайма прошла без острых моментов у обоих ворот – талдыкорганцы закрылись наглухо. Ближе к середине тайма хозяева провели первую по настоящему острую атаку, когда дебютировавший в основе «Актобе» Тарас ЦАРИКАЕВ ворвался в штрафную, получил пас и пытался низом, под опорную ногу голкипера отправить мяч в ворота. Но ПАСЕЧЕНКО здорово сыграл, отбив мяч ногой. Ближе к концу первой половины игры актюбинцы почти всей командой были на половине поля соперника, а гости всей командой держали оборону. Но, как ни старались хозяева, до голевого момента не доходило. «Жетысу» огрызался быстрыми контратаками, но удары из-за пределов штрафной особой угрозы не представляли – Андрей СИДЕЛЬНИКОВ намертво брал все мячи, летящие в створ. Могли хозяева забивать на исходе 45-й минуты, но мяч запутался в ногах Тимура КАПАДЗЕ, иначе бы полузащитник оказался один перед воротами. После перерыва продолжилась осада ворот ПАСЕЧЕНКО. На 50-й минуте и он вряд ли бы выручил, но на помощь пришла перекладина. Александр ГЕЙНРИХ закручивал со штрафного, но мяч попал в верхнюю стойку ворот и отскочил в поле. Не прошло и 10 минут, как хозяева упускают еще один вернейший шанс. Марат ХАЙРУЛЛИН здорово прострелил с левого фланга, и будь на секунду НЕКО раньше в штрафной, мог замыкать и отправлять мяч в сетку – ПАСЕЧЕНКО был ближе к дальней штанге. На 74-й минуте мяч летел к форварду, но Александр ГЕЙНРИХ расставил ноги, и круглый оказался в ногах у ПИЗЗЕЛЛИ, который вышел на замену меньше чем за минуту до этого. И первым же касанием МАРКОС отправляет мяч в ворота, пустив его под падающим голкипером – есть долгожданный гол! Далее Пошла вязкая и жесткая борьба, приведшая в одном из эпизодов к удалению. Асхат ТАГЫБЕРГЕН отчаянно боролся против Константина ЗАРЕЧНОГО и сфолил на нем. Когда же полузащитник уже уходил, ЗАРЕЧНЫЙ не сдержался и ударил по ногам соперника. В итоге – красная карточка. Актюбинцы одержали очень непростую победу. Да, возможно, фееричной игры не получилось. Но и соперник был не подарок. Тем не менее, на один гол хозяева точно наиграли. foot1 foot2foot3 foot4 foot5 foot6 foot7 foot8 foot9 foot10 foot11 foot12 foot13 foot14 foot15 foot16 foot17 foot18 foot19 foot20 foot21 foot22 foot22 foot23 foot24