Вам может быть интересно
Быстро разряжается телефон? Производители объяснили, как увеличить срок службы аккумулятора
Если ваш смартфон или планшет всё чаще просит зарядку, это не обязательно проблема устройства — чаще всего батарея изнашивается из-за неправ...
Родились под счастливой звездой: названы знаки зодиака, чьи дети обречены на богатство и успех
Если вас воспитывал один из этих четырех знаков, ваш потенциал к достижению высот гораздо выше, чем у большинства.
8 районов ЗКО и Уральск входят в зону сейсмической активности
В последний раз землетрясение в области было зафиксировано в 2008 году.
Один клик — и деньги исчезнут? Казахстанцам рассказали, как защитить телефон от мошенников
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как мошенники получают доступ к банковским данным через смартфоны и ка...
Уральск встретит 27 февраля морозным утром: прогноз погоды на завтра
Погода 27 февраля на западе Казахстана будет прохладной, преимущественно без осадков и с умеренными ветрами.
Как отметят мартовские праздники в Уральске
В Уральске подготовили обширную программу празднования Наурыза. В течение марта в городе пройдут концерты, ярмарки, конкурсы и народные гуля...
Кража обуви в ТРЦ Уральска попала на видео
Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.
Минздрав прокомментировал сообщения о росте цен на лекарства в Казахстане
В Минздраве заявили, что данные мониторинга не подтверждают массовый рост цен на лекарства, а по ряду препаратов в регионах зафиксировано сн...
Оралда ІІ топтың мүгедегі қарттар үйіне орналастыруды сұрайды
Орал қаласының тұрғыны Жігер Жулаев есімді азамат өзін қарттар үйіне өткізуді сұрайды.