- На государственные праздники - День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая) и Дня Победы (9 мая) разработана целая концепция, согласно которой, всё, что задумано, должно быть проведено на высоком уровне, - сообщил руководитель отдела культуры и развития языков г. Уральска Сайран ДУЙСЕНТЕГИ. Практически весь май уральцы, судя по всему, будут пребывать в каком-то торжественном настроении. Для горожан готовят культурно-массовые, спортивные и военно-патриотические акции. Праздничные гулянья будут проходить в разных районах города.Празднование начнется 1 мая с 10 часов утра. На площади Абая пройдет театрализованное представление. Концертные номера продолжатся шествием коллективов предприятий, организаций и учебных заведений города. Ожидается, что в шествии примут участие около 20 000 человек. Продолжится праздник в парке культуры и отдыха с 13 часов. Там концертную программу готовят коллективы национальных культурных центров ассамблеи народа Казахстана ЗКО.Празднование Дня защитника Отечества планируется начать с торжественного спуска на воду нового корабля от завода «Зенит». В 11.00 на площади Победы состоится торжественный парад и награждение медалями лучших военнослужащих. Там же будут показательные выступления по рукопашному бою. В это же время на проспекте Достык состоится велопробег. 8 мая на стадионе имени П. Атояна пройдет военно-патриотическая акция с участием школ города.Программа празднования Дня Победы планируется с традиционной церемонии возложения цветов к памятникам и монументам. В 11.00 на площади Победы пройдет военный парад, в котором впервые примут участие воспитанники военно-патриотических клубов города. После чего в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне возложат цветы у Вечного огня. С 12 часов в городском парке культуры и отдыха состоится «Солдатская каша». С 20 до 22 часов праздничная программа продолжится на площади Абая, которая завершится фейерверком. Также на пресс-конференции было озвучено, какая социальная помощь будет проведена в связи с 69 годовщиной Победы. - В 2013 году в связи с годовщиной дня Победы была выплачена единовременная помощь участникам, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к ним, на общую сумму 69 млн тенге, - рассказал руководитель отдела областного управления занятости и социальных программ Каиргали КАДЫРГАЛИЕВ. - Тогда помощь получили 13 275 человек. В этом году выплачено 50,1 млн тенге, примерное количество получателей - 11 561 человек. По данным на 1 апреля, в ЗКО проживают всего 306 участников и инвалидов ВОВ.