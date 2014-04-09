Фото: личная страница «ВКонтакте» Фото: личная страница «ВКонтакте» Служба безопасности Украины 8 апреля задержала в Херсоне российскую активистку, 22-летнюю Марию Коледу. Об этом сообщают представители СБУ. По мнению украинской стороны, она занималась дестабилизацией обстановки на Украине по заданию российского правительства. При себе у задержанной были травматический пистолет, переоборудованный для стрельбы боевыми патронами, и несколько методических пособий по подготовке диверсионных групп. На допросе, как утверждает СБУ, Коледа рассказала, что принимала участие в недавнем штурме областной администрации в Николаеве (на юге Украины) и ранила трех человек. Также выяснилось, что на территории Украины она находится с 4 апреля, это ее девятый визит в страну. 5-6 апреля девушка встретилась с лидерами и активистами пророссийских движений в Херсоне, а также посетила некоторые районные центры области для «мониторинга ситуации». По утверждению украинской спецслужбы, 8 апреля Коледа якобы общалась с «куратором из России», которому отчиталась о подготовке двух диверсионных групп для отправки в Донецк. Как сообщает «УкрИнформ», Коледу опознали как россиянку еще во время митинга у стен николаевской областной администрации. Местные журналисты сфотографировали ее и позже идентифицировали как активистку радикальной организации «Россия молодая». При этом в социальных сетях она позиционирует себя как участницу московского Добровольческого движения (ответвление Белого движения) и партии КПРФ (четыре медали за активную деятельность в рядах коммунистов). По данным пресс-службы СБУ, за последний месяц сотрудники силовых структур разоблачили больше шпионов, чем за все время независимости Украины. Агентство УНИАН цитирует главу пресс-центра СБУ Марину Остапенко, заявившую, что «иностранцев, имеющих задачу разрушить Украину, настолько много, что силовые структуры просто не успевают их ловить».