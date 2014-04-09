Иллюстративное фото с сайта ortcom.kz Иллюстративное фото с сайта ortcom.kz В текущем году прокуратурой вновь выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями в действиях руководства АО «Жайыктеплоэнерго». - В ноябре 2013 года данной организацией без применения норм закона о госзакупках заключен договор с ТОО «Тепломонтажсервис» на оказание услуги по выполнению ремонтных работ дымовой трубы №3 городского ТЭЦ на общую сумму 100,8 млн тенге. При этом проведение закупок было обусловлено в связи с якобы произошедшим ЧП. Однако проведенная встреча показала, что дымовая труба теплоэнергоцентрали работает бесперебойно и каких-либо чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. Но на момент проверки подрядчику была уже произведена оплата  в размере 16,4 млн тенге, - рассказал начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры области Саят АДИЛЬБАЕВ. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч. 1 УК РК- "Злоупотребление должностными полномочиями". В суде в настоящее время рассматривается иск инспекции финансового контроля о расторжении договора с ТОО «Акватория-Актобе», которая обязалась поставить и установить приборы учета тепла до 30 сентября 2013 года, однако поставка была произведена лишь 27 декабря 2013 года. По словам Саята АДИЛЬБАЕВА, стоит отметить, что по условиям договора  ТОО «Акватория-Актобе» обязано было произвести лично установку счетчиков, несмотря на это, данные работы были выполнены работниками АО «Жайыктеплоэнерго» с использованием собственного материала, в результате сумма затрат составила 1 069 926 тенге. По данному факту в настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения и признании ТОО «Акватория-Актобе» недобросовестным участником госзакупок.