politika4Сегодня, 9 апреля, в Каратюбинском районе ЗКО прошло выездное заседание  молодежной комиссии по вопросам молодежной политики с участием акима ЗКО. На заседании кроме молодых чиновников, представителей молодежной организации отчитались акимы трех районов - Каратобе, Сырым, Чингирлау, а также заместители ряда управлений. Порцию критики в свой адрес во время своего доклада от акима области получил начальник управления по молодежной политике ЗКО Серик МОЛДАГАЛИЕВ. - Не нужно сидеть ждать, пока кто-то придет и поможет. Все мы понимаем, что в вашем возрасте нужно только работать и реализовывать себя. Не нужно брезговать никакой работой и думать, что все приходит сразу. Для этого нужно трудиться. В области есть люди, которые попадают под категорию социально уязвимых слоев населения, есть также люди с ограниченными возможностями, им нужно помогать в трудоустройстве в первую очередь. Что же касается вашего возраста, могу сказать так «Сізде қазір тепсе темір үзетін уақыттарыңыз»,- сказал аким региона Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к Серику МОЛДАГАЛИЕВУ. Как известно, в области насчитывается 167 490 молодых людей, что составляет 27,1 процента от общего числа населения области. В области зарегистрировано 87 молодежных организаций, из которых 62 работают по области, 25 - в районах. На реализацию значимых проектов для развития молодежи в области выделено 84,8 млн. тенге (2013 году 77,8 млн. тенге), из которых 45 млн тенге из областного бюджета, 39,8 - из районного и городского бюджетов. - Все вопросы переплетаются, и говорить только об одной проблеме нельзя. Во многом все зависит от культуры общества. Например, Даурен САТКАНОВ, выезжавший по госпрограмме в Америку, привел простые примеры. К примеру, прокат велосипедов, на каждой остановке они стоят, взял его и доехал до пункта назначения и оставил на специальной стоянке, там не лежат искореженные велосипеды без руля или колес. И никто не боится за их сохранность. Если же говорить о чистоте городов, то вообще нет слов. А почему этого нет у нас? Вот над чем, думаю, нужно задуматься каждому, принять правильное решение и привить это окружающим. Они такие же, как и мы, люди, естественно, они к этому пришли не сразу, наша задача стремиться к лучшему, - сказал аким области. По словам Нурлана НОГАЕВА, в этом году в Каратюбинском районе будет строиться физкультурно-оздоровительный комплекс, также запланировано окончить строительство автодороги с твердым покрытием до районного центра и заасфальтировать центральные улицы поселка. - Мне помнится, совсем недавно, когда мы также с высокой трибуны говорили о газификации района, один аксакал сказал тогда: «Если в Каратобе или Сырым придет газ, вот вам мой нос, я его отрежу, это нереально", - заявил НОГАЕВ. - Сейчас уже в Каратюбинском районе голубым топливом пользуются более 40 процентов населения, в этом году будут еще газифицированы села. В настоящее время ведутся работы по ЗКО, газом пользуются 86 процентов населения. На данный момент есть централизованное водоснабжение, будет дорога,  также здесь планируют завершить строительство ряда объектов на будущие года. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА