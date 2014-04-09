На заседании кроме молодых чиновников, представителей молодежной организации отчитались акимы трех районов - Каратобе, Сырым, Чингирлау, а также заместители ряда управлений. Порцию критики в свой адрес во время своего доклада от акима области получил. - Не нужно сидеть ждать, пока кто-то придет и поможет. Все мы понимаем, что в вашем возрасте нужно только работать и реализовывать себя. Не нужно брезговать никакой работой и думать, что все приходит сразу. Для этого нужно трудиться. В области есть люди, которые попадают под категорию социально уязвимых слоев населения, есть также люди с ограниченными возможностями, им нужно помогать в трудоустройстве в первую очередь. Что же касается вашего возраста, могу сказать так «Сізде қазір тепсе темір үзетін уақыттарыңыз»,- сказал аким региона Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к Серику МОЛДАГАЛИЕВУ. Как известно, в области насчитывается 167 490 молодых людей, что составляет 27,1 процента от общего числа населения области. В области зарегистрировано 87 молодежных организаций, из которых 62 работают по области, 25 - в районах. На реализацию значимых проектов для развития молодежи в области выделено 84,8 млн. тенге (2013 году 77,8 млн. тенге), из которых 45 млн тенге из областного бюджета, 39,8 - из районного и городского бюджетов. - Все вопросы переплетаются, и говорить только об одной проблеме нельзя. Во многом все зависит от культуры общества. Например, Даурен САТКАНОВ, выезжавший по госпрограмме в Америку, привел простые примеры. К примеру, прокат велосипедов, на каждой остановке они стоят, взял его и доехал до пункта назначения и оставил на специальной стоянке, там не лежат искореженные велосипеды без руля или колес. И никто не боится за их сохранность. Если же говорить о чистоте городов, то вообще нет слов. А почему этого нет у нас? Вот над чем, думаю, нужно задуматься каждому, принять правильное решение и привить это окружающим. Они такие же, как и мы, люди, естественно, они к этому пришли не сразу, наша задача стремиться к лучшему, - сказал аким области. По словам Нурлана НОГАЕВА, в этом году в Каратюбинском районе будет строиться физкультурно-оздоровительный комплекс, также запланировано окончить строительство автодороги с твердым покрытием до районного центра и заасфальтировать центральные улицы поселка. - Мне помнится, совсем недавно, когда мы также с высокой трибуны говорили о газификации района, один аксакал сказал тогда: «Если в Каратобе или Сырым придет газ, вот вам мой нос, я его отрежу, это нереально", - заявил НОГАЕВ. - Сейчас уже в Каратюбинском районе голубым топливом пользуются более 40 процентов населения, в этом году будут еще газифицированы села. В настоящее время ведутся работы по ЗКО, газом пользуются 86 процентов населения. На данный момент есть централизованное водоснабжение, будет дорога, также здесь планируют завершить строительство ряда объектов на будущие года.