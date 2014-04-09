Новый цех открыли в рамках реализации программы по трудоустройству и занятости заключенных. Трудоустроили 10 человек. Мощность цеха - 1000 банок консервов в день. Уже решен вопрос с поставкой консервов в исправительные учреждения Западного Казахстана. - Все это делается ради того, чтобы осужденные, содержащиеся в данном учреждении, будем так говорить, приобретали какие-то новые специальности, навыки и, уже освобождаясь из мест лишения свободы, имели какую-то специальность и плюс, что немаловажно, какое-то денежное подспорье заработали, - рассказал. У самих заключенных рабочие места пользуются повышенным спросом. Это позволяет не только откладывать деньги, но и является весомым доводом при рассмотрении вопроса условно-досрочного освобождения. - Мы можем теперь оплатить свои иски, какие-то судебные издержки, помочь родным и близким. Рабочих рук хватает на зоне, и мы, естественно, рады, - говорит