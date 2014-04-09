По словам генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Нурлыбека КЕРЕЕВА, на сегодняшний день тепловые сети изношены на 54,2%, у более чем 32 километров тепловых сетей истек срок эксплуатации, а еще почти 70 км изношены от 70 до 100 процентов. - Приоритетной задачей нашего предприятия является модернизация тепловых сетей и энергетического оборудования, чтобы обеспечить устойчивым теплоснабжением город, - рассказал Нурлыбек КЕРЕЕВ. – За период 2011-2013 годов отремонтировано 39,32 км тепловых сетей, из которых 32 километра своими силами, а 7,32 км по программе «Модернизация ЖКХ». Результат этих работ виден. Так, если за отопительный сезон 2012-2013 годов в Уральске произошло 194 порыва, то за отопительный сезон 2013-2014 года было всего 143 порыва, то есть число порывов снизилось на 25%. По словам директора, в 2014-2020 г.г. по программе модернизации тепловых сетей в Уральске планируется реконструировать 48,4 км сетей на сумму 5 460 млн тенге, из которых 5060 млн тенге за счет республиканского и местного бюджетов, а 400 млн собственных средств. - В ходе подготовительной кампании к предстоящей зиме планируется капитальный ремонт 3-х котлов, подготовка вспомогательного оборудования цехов, а также зданий и сооружений ТЭЦ, - говорит Нурлыбек КЕРЕЕВ. – Кроме того, ремонт тепловых сетей протяженностью 11,37 км, в том числе по инвестиционной программе «Реконструкция обратного трубопровода ТМ-8 по улице Чкалова» протяженностью 1,3 км. Ремонт 10 котельных с заменой котлов, насосов, тепловых сетей, баков-аккумуляторов, прокладкой водопровода. По программе «Модернизация ЖКХ» планируется ремонт участка ТМ-2 по улице Алмазова от улицы Мухита до улицы Кердери. Этот участок остался с прошлого года, когда заменяли водопровод по проспекту Евразии, потом завернули на улицу Сурова, и осталось буквально 200 метров по улице Алмазова. Подрядчиком является ТОО «Уральскводстрой». Еще один крупный объект - это ремонт тепловой магистрали ТМ-7 со двора нашего ТЭЦ по перевалочной роще до улицы Сарайшык. Его протяженность составляет 3,302 км, а ремонт обойдется в 550,9 млн тенге. Он также переходящий с прошлого года. Ремонт проводит ТОО «Марасант». К слову, из-за ремонта двух последних участков магистральных трубопроводов в данных районах не будет горячей воды. К примеру, пока будет идти ремонт ТМ-2 по улице Алмазова, в домах по улице М.Маметовой, район «Дома Быта» горячая вода будет отключена. Но если этот участок коммунальщики планируют сделать быстро, поскольку протяженность трубопровода небольшвя, центральной части города (улицы Сарайшык, Жунисова и др.) придется потерпеть. Ремонт 3,302 км трубопровода будут делать если не все лето, то пару месяцев точно. Во время замены тепловых сетей, а таких объектов в Уральске несколько десятков, протяженностью от 30 метров до нескольких сотен, горячая вода отключаться не будет. - Горожанам нужно потерпеть, - говорит директор АО «Жайыктеплоэнерго». – Сети нуждаются в ремонте, зато зимой будет меньше порывов. На предприятии особо отметили, что долги населения (физические и юридические лица, предприятия) перед тепловиками на сегодня составляет около 600 млн тенге. АО «Жайыктеплоэнерго» обеспечивает 23 промышленных потребителя электроэнергией собственного производства, кроме того, снабжает отоплением и горячей водой около 68 тысяч квартир, 235 бюджетных предприятий и более полутора тысяч прочих потребителей.У водоканальщиков этим летом также ожидается горячая пора. По программе «Акбулак» планируется реконструировать несколько объектов. - Планируется реконструкция 3,8 км водопровода по улице Алматинская от улицы Фабричная до улицы Джамбейтинская, - рассказал директор ТОО «Батыссуарнасы» Асылбек САККАЗОВ. – И строительство водопровода по улице Джамбейтинская от улицы Алматинская до улицы Деповская. Стоимость данного проекта 151,7 млн тенге. Также ожидается реконструкция 2,1 километра самотечного коллектора по улице Ескалиева от проспекта Евразии до улицы Досмухамедова и по улице Досмухамедова от улицы Ескалиева до КНС-2 стоимостью 478,8 млн тенге. Кроме того, планируется строительство двух дюкеров протяженностью 0,77 км через реку Чаган в Уральске и стоимостью 275,5 млн тенге. По словам директора, реконструкцию всех трех проектов будет проводить ТОО «Альтаир». К слову, по этой же программе в марте нынешнего года была завершена реконструкция 2-ой нитки водопровода от ВОС до улицы Петровского протяженностью 3,8 с реконструкцией насосного оборудования и транспортной подстанции на ВОС. На время строительства водопроводов, воду и канализацию пустят по дублирующим сетям. Всего же в Уральске насчитывается 384,9 км водопроводных и 354,5 км канализационных сетей. Их изношенность на сегодняшний день составляет 60%. А долг потребителей, среди которых и население, и предприятия, и бюджетные организации составляет 152,3 миллиона тенге. Только в прошлом году водоканальщики подали в суд 1616 исков на сумму 23,9 млн тенге. А с начала нынешнего года в суд подано уже 170 дел на сумму 2,8 млн тенге. В ТОО «Батыссу арнасы» насчитывается 354,5 км канализационных, 384,9 км водопроводных сетей, 37 ПНС, и 33 КНС.По словам директора городского филиала АО «ЗапКазРЭК» Сергея ДОЛЯ, в этом году планируется реконструировать 3 километра воздушных линий в поселке Деркул, 1,6 км воздушных линий мощностью 0,4 кВт по улицам Покатилова, Неусыпова, Алмазова. Заменить кабельные линии мощностью 0,4 кВт к 11 городским объектам, из которых один детский сад и 10 жилых многоэтажных домов в поселке Деркул, и по улицам Кунаева, Циолковского, Матросова и пр.Евразии. Всего же в городе сети АО «ЗапКазРЭК» изношены на 70%. Как рассказал директор, в Уральске также планируется модернизировать оборудования трансформаторов в районе «Омеги», 4 ячейки на центральном трансформаторе. Как рассказали в ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак», в этом году предприятие планирует капитально отремонтировать 1,46 км подземного газопровода участка АГРС Уральск село Мичурино. Также планируется заменить 4 километров подземного газопровода АГРС Березино-Казталовка от дюкерного перехода до пикета №246. Все остальное это текущий ремонт газопроводов и сооружений, в виде замены регуляторов давления, замена шкафов, задвижек, шаровых кранов, установка компенсаторов на надземных газопроводах, ремонт газовых колодцев и прочее.