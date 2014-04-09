Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru В Актобе женщина из отдаленного поселка родила мертвого ребенка, пока ехала в роддом. ЧП случилось прямо в машине скорой помощи. Супруг женщины считает, что в произошедшем виноваты врачи. Медики же, утверждают, что причиной несвоевременной доставки роженицы в больницу стала плохая дорога, сообщает 7 канал. Амир Юсупов рассказывает, когда у его супруги начались преждевременные роды, они сразу вызвали скорую помощь. Но роженицу не госпитализировали. "Врачи нам сказали, у нее нет сильных схваток, зачем ее забирать, у нее восьмой месяц беременности. Говорят, будете ездить туда-сюда, все равно ее в больнице не примут раньше срока", - рассказала родственница Мария Куттымуратова. Родственники говорят, врачей послушали. Но через время схватки усилились. Рассказывают, когда вызвали неотложку во второй раз за сутки, было уже слишком поздно. "Они заставили мою жену ногами пройтись до машины, когда они ее сопровождали моя жена всегда говорила, что ей больно и как будто головка уже лезет. Но ее не слушали, посадили в машину и рядом, когда санитар находился, ему сказали держать ее ноги, колени вместе", - рассказал Амир Юсупов. Принять роды врачам все-таки пришлось. В карете скорой помощи. Говорят, что другого выбора не оставалось. По дороге в роддом их машина забуксовала в грязи. От населенного пункта, где живет семья до Актюбинского роддома, 17 километров. "Так как машина не могла выбраться из грязи, в течение двух часов машина застряла в грязи. Мы обратились в службу ЧС, было конечно долго. Ну и в 7:50 там произошли роды. Родился мертвый плод, скорее всего, была внутриутробная инфекция какая-то", - сообщила свою версию заместитель главного врача станции скорой неотложной медицинской помощи города Актобе Гулжанат Кушетова. По словам врачей, сейчас по данному факту проводится служебное расследование. Говорят, что отец отказался от вскрытия ребенка. Его уже  похоронили. Вчера Жаркынай Дуйсенбекову выписали из роддома. Женщина подавлена и не может вымолвить даже слова. Супруг Жаркынай Дуйсенбековой сам работает в больнице скорой медицинской помощи. Действия своих коллег называет не иначе, как халатностью. В доказательство своих слов мужчина приводит выписку из перинатального центра, где указано, что его супруга должна была родить шестого ребенка. На самом же деле, семья ждала первенца, говорит Амир Юсупов. Медики уже признались, что в документах вышла путаница. Была ли это единственная ошибка врачей, выяснит следствие.