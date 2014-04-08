20 марта ТОО «Жайык Жарыгы» выиграло тендер на ремонт и эксплуатацию светофоров, установку дорожных знаков и наложения дорожных разметок. - В связи с жалобами водителей, которым массово приходят предписания на штрафы с «умных перекрестков», руководство города по предложению сотрудников УАП ДВД купило специальную технику для наложения разметки из термопластика. Сегодня мы начали делать ее сразу на трех перекрестках, пока обычной краской. Планируем сегодня закончить, если не пойдет дождь, - рассказал. По словам Нура ТУЛЕУГАЛИЕВА, термопластиковую разметку можно будет наносить только в теплую погоду, так как пластик не «пристанет» к асфальту, если будет влажно. Пока на перекрестках делают только стоп-линию и разделяющие линии. Как только установится стабильно теплая погода, то разметку обновят по всему городу. На эти работы из городской казны выделено 130 млн. тенге.