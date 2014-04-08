Сегодня, 8 апреля, проходит отборочный тур республиканского музыкального конкурса «Аялаган Астана». otbtur1 На отборочный тур собралось более 40 детей из разных районов Западно-Казахстанской области. Большинство городских детей сопровождались родителями, сельских детей приехали поддержать их музыкальные руководители. otbtur2 - В этом году конкурс «Аялаган Астана» пройдет в три этапа: отборочный тур по всей республике, полуфинал, финал, участие в котором примут лишь 12 сильнейших участников из 16 регионов Казахстана, - рассказывает администратор кастинга Асем КАЙНАРБАЕВА. - Финал состоится 4-6 июля этого года в Дни празднования Астаны и будет включать в себя три конкурсных дня, по итогам которых эксперты международного жюри определят победителя. otbtur3 Большинство детей приготовили по несколько песен на русском, казахском и английском языках. - Я учусь в третьем классе Ульяновской школы Зеленовского района, - рассказывает восьмилетняя Полина САРМИНА. - Мы с девочками из нашей школы и музыкальным руководителем как только узнали про конкурс, сразу решили, что попробуем спеть. Вдруг понравится, и мы выиграем. otbtur4В конкурсе принимают участие талантливые дети от 8 до 12 лет. Такие кастинги будут проводиться по всему Казахстану до конца апреля. Поиском новых талантов занимаются молодые казахстанские звезды, проявившие себя в международных и республиканских конкурсах. Так в нашей области в кастинге принимают участие солист группы «Rin-Go» Данияр ОТЕГЕН и певец Алишер КАРИМОВ. otbtur5Юные дарования были настроены довольно решительно и выходили на сцену без страха. - Мы приехали из Переметного, - рассказывает Нуртас ИЗМУКАМБЕТОВ. - Перемен не боимся, сцены тоже, так как очень часто принимаем участие в различных областных выступлениях. Сегодня очень хотим спеть перед музыкальными звездами. Мы настроены на победу, ведь мы поем втроем, мы сильная группа, и нас поддерживает наш музыкальный руководитель, а это многое значит. otbtur6Как отметили Данияр ОТЕГЕН и Алишер КАРИМОВ, дети из нашей области не только «голосистые», но и очень харизматичные. otbtur7 - Такой конкурс проходит второй год на большом республиканском уровне, - говорит певец Данияр ОТЕГЕН. - Это очень приятно, что у детей есть возможность показать свои таланты, проявить себя как творческую личность. У нас в детстве такой возможности не было. Хочется отметить детей Западного Казахстана, помимо того что многие обладают хорошими голосами, многие дети харизматичны. Они умеют подать себя как личность. И я уверен, что их ждет большое будущее на сцене. otbtur8Пока одни выступали на сцене, другие переживали за кулисами. Каждый участник хотел не только хорошо спеть и понравиться именитым гостям, но и стать тем единственным, кто в дальнейшем примет участие в детском национальном музыкальном телевизионном конкурсе «Аялаган Астана». Быть успешным и знаменитым - мечта многих детей. Пожелаем им удачи. Подведение итогов пройдет сегодня после 18 00 часов.