Иллюстративное фото с сайта vrach-spb.ru Иллюстративное фото с сайта vrach-spb.ru Три жительницы Актобе умерли в городской больнице номер 3 после приема профилактических капельниц. За жизнь еще одной женщины борются реаниматологи областной больницы. Нескольких систем, возможно, некачественного актовегина хватило, чтобы разрушить сердце, почки и вызвать жуткие боли у пациентов, сообщает Актобе таймс. Пока точно известно только о четырех пациентках городской поликлиники № 3, которые слегли после посещения врачей. По словам их родственников и друзей, серьезных заболевания, несмотря на возраст, у женщин не было. Кого-то мучало давление, и он обратился к терапевту, кто-то решил перед дачным сезоном подправить здоровье и тоже пришел к врачу. Всем без исключения доктор прописала лечение в дневном стационаре, а именно прием медикаментозных растворов капельно. Для профилактики были прописаны препараты: винпосан, пирацетам и актовегин. Все пациентки были буквально соседками – из одного дома по пр. Абилкайыр хана или соседних. Дружили, общались, под ручку приходили в стационар. И в одно время принимали препараты. К 19 марта женщины слегли. Их стали мучать жуткие боли, озноб, тошнота и рвота. Одна из пациенток, ей было 85 лет, скончалась 22 марта. Две другие, 75 и 53 лет – на следующий день, 23 марта. Еще одна пострадавшая (ей 63 года) несколько дней провела в реанимации областной больницы, и сейчас ее перевели в терапию. Есть сведения и еще об одном актюбинце, которому вроде тоже был прописан курс тех же самых препаратов. Его сердце также не выдержало нагрузки "яда". Так сложилось, что капельницы в дневном стационаре были показаны и матери терапевта той же городской поликлиники №3. Пенсионерка принимала тот же состав медикаментов, включая, возможно, некачественный, актовегин. Умерла женщина на руках у дочери. Сама врач, спустя неделю после смерти родного человека, легко согласилась на диалог с журналистом, но после перезвонила и отказалась. Конечно, по понятным нам причинам. "Ваше СМИ ничего не сможет изменить, - утверждала нам доктор с многолетним стажем. – Вы делаете поспешные выводы. Надо создавать комиссию, которая должна провести расследование". Своими действиями сотрудники поликлиники четко дают понять, что не собираются брать на себя ответственность за случившееся. Несмотря на то, что одной из пострадавших стала близкая родственница врача-терапевта. В областном управлении здравоохранения по Актюбинской области, конечно, в курсе ситуации. Заместитель начальника ведомства Асет Калиев считает, что какие-либо выводы делать рано: "Основная часть лекарств поставляется в больницы и поликлиники из ТОО "СК Фармация". Списки медикаментов утверждены. Ситуация такая: если, к примеру, поликлинике нужен то или иное лекарство, но его нет в перечне "СК Фармации", она докупает его отдельно. Касательно актовегина – есть доказательная база, что этот препарат действенен". На официальном сайте "СК Фармация" утвержденный перечень медикаментов на 2014 год. В списке Нет ни винпосана, ни актовегина, только пирацетам. Главный врач городской поликлиники № 3 Жанибек Нармухамедов с недавних пор он заведует сразу двумя лечебницами – новой поликлиникой в 12 микрорайоне и ГП № 3.