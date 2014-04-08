sud651145663Родители погибшего под колесами автомашины Ерболата ЖУМАГАЛИЕВА возмущены приговором суда. Сегодня, 8 апреля, суд приговорил Хамита КАРМЕНОВА к 5 годам колонии-поселения и обязал вернуть родителям 9-летнего ребенка 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить полмиллиона тенге материальной компенсации. - Нашего сына больше нет, а подсудимому дают срок как за непреднамеренное убийство! - говорит Ерлан ЖУМАГАЛИЕВ. - Разве так можно? Мы будем подавать апелляцию. Напомним, трагедия случилась 3 декабря прошлого года на улице Набережной. Отец вел двоих детей в школу олимпийского резерва и переходил дорогу по пешеходному переходу. Автомашина выскочила на вторую полосу и сбила насмерть Ерболата, который не успел поставить вторую ногу на тротуар. Отец и младшая сестренка в тот момент уже перешли проезжую часть. Осужденный заявил на суде, что не был в тот день за рулем и невиновен.