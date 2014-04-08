- Нашего сына больше нет, а подсудимому дают срок как за непреднамеренное убийство! - говорит. - Разве так можно? Мы будем подавать апелляцию. Напомним, трагедия случилась 3 декабря прошлого года на улице Набережной. Отец вел двоих детей в школу олимпийского резерва и переходил дорогу по пешеходному переходу. Автомашина выскочила на вторую полосу и сбила насмерть Ерболата, который не успел поставить вторую ногу на тротуар. Отец и младшая сестренка в тот момент уже перешли проезжую часть. Осужденный заявил на суде, что не был в тот день за рулем и невиновен.