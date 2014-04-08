- Я воспитанница детского дома. Восемь лет стою в очереди на квартиру как неполная семья. У меня умер муж, и я осталась с двумя детьми. Мне негде было жить, и акимат выдал мне арендное жилье - комнату в общежитии - 9 кв. м. Там нет условий для проживания, крыша протекает, воды нет. Нам втроем места очень мало. Я посчитала, если очередь будет так продвигаться, то мне будет 96 лет, когда дадут квартиру, - рассказывает. По словам Карлыгаш, она не раз получала отказ от акимата, ее просили подождать. Сейчас они уже даже не обещают жилье этой семье. У женщины две дочки, старшей 17 лет, младшей - 10. По словам, Карлыгаш стоит в очереди как неполная семья, в списке 569. - Она обратилась к акиму города с просьбой отремонтировать крышу, ей сделали ремонт. Потом решили проблему со светом через спонсоров. Вчера сотрудники акимата приходили к ней, хотели помочь с косметическим ремонтом, но она не пустила их в квартиру. С одеждой для детей мы постоянно помогаем. Квартиру ей дали во временное пользование, а не как арендное жилье, - рассказал начальник внутренней политики Асланбек САРКУЛОВ.